Pescadillas de atún: aprende a preparar este delicioso platillo de cuaresma

Durante la cuaresma algunas personas acostumbran eliminar las carnes rojas y pollo de sus platillo, pero esto no significa que sus comidas no van a quedar deliciosas, al contrario, hay guisos que aunque no lleven este tipo de proteína son riquísimos y están para chuparse los dedos.

Para que salgas de apuros, si no tienes que cocinar este fin de semana de cuaresma, te vamos a enseñar a preparar unas ricas pescadillas de atún. Tradicionalmente se acostumbra realizar este platillo con filete de pescado, pero esta es una receta más económica pero igual de sabrosa.

Seguir leyendo:

Prepara este rico dip de salsa tártara para disfrutar de tus camarones empanizados en cuaresma

Empanadas de atún: la receta más fácil para cocinar este platillo más saludable sin usar aceite

Receta de pescadillas de atún

3 latas pequeñas de atún

3 cucharadas de aceite de oliva

Media cebolla

2 ajos grandes

450 gr de jitomate

2 hojas de laurel

1 chile serrano

1/4 de cucharada de orégano

1 manojo de cilantro

Media lechuga o repollo

1 aguacate

Aceite

Tortillas de maíz

Paso a paso para preparar pescadillas de atún

Empezaremos lavar y desinfectar la lechuga o col. Mientras esta lista seguiremos con la demás preparación. Pica todas la verduras en cubos pequeños. En una sartén agrega la cebolla, los ajos, el orégano y las hojas de laurel. Mueve constantemente hasta que esté cristalizado, luego añade el jitomate y finalmente el chile.

Deja que se sofría la cebolla y el ajo | Foto: Captura YouTube Jauja Cocina Mexicana

Diez minutos después a lumbre media baja cuando el jitomate ya se coció agregamos el atún, agrega sal al gusto y mueve continuamente. 15 minutos después agrega el cilantro, debe ser el último ingrediente en colocar debido a que se puede oxidar con el calor si está demasiado tiempo la sartén.

Mueve constantemente | Foto: Captura YouTube Jauja Cocina Mexicana

Con las tortillas calientes haz quesadillas y colócale palillos para que el relleno no salga. En una sartén caliente con el aceite suficiente, fríe las pescadillas, dóralas por ambos lados sin que se quemen. Sácalas y escurre el aceite. Salen al rededor de 15 pescadillas.

has quesadillas y colócales palillos | Foto: Captura YouTube Jauja Cocina Mexicana

Cuando se enfríen un poco, quítale los palillos y agrega la lechuga o la col, unas rebanadas de aguacate y salsa de jitomate con, unas gotas de jugo de limón y están listas para comerse.