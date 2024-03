7 claves que debes tener en cuenta para elegir tu próximo gimnasio

La actividad física es fundamental en la vida de las personas, pero también es una actividad difícil de incluir en la rutina diaria. Uno de los principales motivos por los que no se logra la regularidad en el gym tiene que ver con la motivación para realizar ejercicio, así como el lugar adecuado, ya que no siempre se está en un lugar ideal o realizando la actividad física deseada.

En esta ocasión vamos a presentar siete claves que harán que la gente pueda encontrar el gym ideal para ellos. Los encargados de presentar los puntos que se deben revisar cuando se está eligiendo el gimnasio fue Fitnesscorp, una empresa que se dedica a la venta, instalación, servicio y mantenimiento para equipos de este tipo de establecimientos.

Sigue leyendo:

Esta técnica japonesa hará que recuperes tu cintura sin mucho esfuerzo y desde casa

El movimiento de pilates sobre la pared que mejorará la circulación de tus piernas con 5 minutos al día

Gente en caminadora (Fitnesscorp)

Las claves para encontrar el gym ideal

Costos

El dinero es un punto importante a la hora de elegir el gimnasio, ya que se tiene que adecuar al presupuesto que estamos dispuestos a pagar mes a mes. Es importante comparar los precios y servicios que ofrecen las diferentes opciones que se tienen. No siempre el más barato o el más caro será la mejor opción.

Ubicación

El tiempo que tardemos en llegar al gym puede ser un factor importante para que las personas decidan ir o no a realizar ejercicio. Se recomienda tener las instalaciones deportivas cerca de la casa o del trabajo para no tener pretextos de ir a hacer ejercicio. Lo mejor sería llegar caminando, pero en caso de no tener ninguno cerca, se recomienda no tenerlo a más de 20 minutos en auto.

Instalaciones

Las instalaciones son un factor importante a la hora de elegir el lugar donde se hará ejercicio. Al igual que la comida, el amor al gym entra por los ojos. Si no te gustan las instalaciones en la primera visita, no estarás agusto en el gym y se complicará el ir constantemente. Se debe tener en cuenta que mientras más bonitas y modernas, más cara será la mensualidad.

Maquinas para hacer ejercicio (Fitnesscorp)

Equipos y máquinas

Los aparatos que se puedan encontrar en el gym son importantes. Antes de inscribirse, se deben recorrer las instalaciones para ver si cuenta con todo lo que se necesita para realizar la actividad deseada. Otro factor importante con el tema de las máquinas y equipos es que estén bien cuidados, sean modernas y de buena calidad.

Horarios

Fundamental que tenga un horario amplio el gimnasio, pero todavía más importante que tenga disponible la hora en la que puedes ir.Dentro del tema del horario, se debe tener en cuenta los días que abre, ya que no todos los gimnasios abren todos los días. Recuerda que hay tarifas que tienen horarios restringidos.

Críticas

En la actualidad se puede tener acceso a información sobre todo. Es importante revisar las críticas que se tienen en Google y otras aplicaciones para ver el trato al cliente, cómo hablan del mantenimiento de las instalaciones y de la higiene que se tiene en el lugar. Puntos clave a la hora de elegir el gym.

Coach y cliente en el gym (Pexels)

Personal calificado

Por último, pero no menos importante, se debe tener en cuenta el personal que está contratado en el gym. Los coach que estén contratados deben tener certificaciones que acrediten que están capacitados para poner rutinas, así como para corregir a las personas que estén inscritos.