4 Frases coreanas básicas que necesitas para sobrevivir si viajas a Corea del Sur

El turismo de Corea del Sur creció de manera considerable gracias al K-Pop, de ahí la llamada ola Hallyu conocida como la expansión y difusión de la cultura de este país. BTS, por ejemplo, han sido embajadores para los viajeros que sueñan con ir a Asia y conocer la nación en la que nacieron.

Sin embargo, hay quienes aconsejan no romantizar Corea del Sur debido a los K-Dramas o el K-Pop ya que su sociedad es muy diferente a lo que podemos creer, por ejemplo, son machistas y no son tan abiertos a la comunidad LGBT. Y, aunque no es caro viajar hasta allá, el idioma puede ser una barrera importante para tener una buena experiencia durante tu visita.

Los coreanos no hablan inglés, o muy pocos lo entienden, por lo que es recomendable que investigues sobre aplicaciones, traductores, así como guías de turista para tener un viaje sin complicaciones. También existen frases coreanas básicas que te pueden ayudar a la hora de comprar, trasladarte o pasear.

Frases coreanas que debes aprender para ir a Corea del Sur

Transporte

Corea del Sur cuenta con un sistema de transporte metro como el de la CDMX, pero es importante saber qué líneas o paradas son las correctas. Además, sale más barato y fácil trasladarse de este modo, por lo que si quieres pedir informes para llegar solo debes decir: "jihacheoleun eodieyo" para decir ¿dónde está el metro?.

Comunicación

Si no te puedes comunicar en coreano, puedes usar la frase: hangungmareul motaeyo, que se traduce como "no sé hablar coreano", y es que en dicho país no se habla inglés, pero puede ayudarte a usar un traductor o que ellos traten de entenderte con señas.

Direcciones

Si no sabes qué dirección es la que estás buscando, puedes expresarte con "gireul ireosseoyo" que se usa para decir que estás perdido, de ese modo te pueden ayudar a darte direcciones, indicaciones y orientarte.

Dinero

Muchos prefieren pagar con tarjeta en el extranjero, pues así no sufres por el cambio de moneda nacional o a dólares. Si no tienes billetes o monedas coreanas, puedes usar la frase "kadeu badeuseyo" para preguntar si aceptan tarjeta como método de pago.