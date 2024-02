Uñas de Hello Kitty y Sanrio: 7 diseños románticos para usar en San Valentín

Faltan pocos días para San Valentín, por lo que si aún no sabes cómo decorar tus manos, pero estás buscando un look kawaii que tenga a los personajes de Sanrio y Hello Kitty, aquí te compartimos siete diseños de uñas sumamente románticos y únicos para usar el próximo 14 de febrero.

(Créditos: Pinterest)

¿Qué diseños de uñas kawaii de Sanrio y Hello Kitty puedo usar para San Valentín?

Hello Kitty enamorada: Pinta tus uñas con un esmalte rosa claro como base. Luego, en una uña de cada mano, dibuja a Hello Kitty con una expresión romántica, rodeada de corazones, moños o cualquier figura relacionada a San Valentín.

(Créditos: Pinterest)

My Melody dulce romance: Pinta tus uñas con un esmalte rosa pastel como base. En dos uñas de cada mano, coloca una figura de My Melody 3D y al resto puedes ponerles muchos corazones rojos o blancos. Si gustas también puedes colocar corazones 3D.

(Créditos: Pinterest)

Cinnamoroll romántico: Aplica un esmalte transparente como base. Luego, en una uña de cada mano, dibuja a Cinnamoroll o utiliza figuras de este personaje de Sanrio. En el resto de las uñas puedes pegar más figuras románticas como corazones o moños.

(Créditos: Pinterest)

Hello Kitty y My Melody bella amistad: Pinta tus uñas con un esmalte transparente. En una uña de cada mano, coloca una figura 3D de My Melody y otra de Kitty. En resto de las uñas puedes decorarlas con corazones, brillos o moños blancos o con tonos pastel.

(Créditos: Pinterest)

Hello Kitty amor rebelde: Aplica un esmalte rosa pastel en todas tus uñas. En dos uñas de cada mano, dibuja a la gatita o coloca alguna figura 3D de esta. Dibuja corazones rosas fuerte o rojos en las otras uñas o si lo prefieres pega figuras 3D románticas y brillantes.

(Créditos: Pinterest)

Kuromi romance de 14 de febrero: Pinta tus uñas con un esmalte negro brillante. En una uña de cada mano, dibuja a Kuromi o coloca figuras 3D de esta. Si quieres, coloca otra figura más pequeña de la conejita en otro dedo y decora con moños y corazones rosas o blancos.

(Créditos: Pinterest)

Kuromi y My Melody San Valentín: Aplica un esmalte rosa claro en una de tus manos y en la otra uno color lila. En una uña de cada mano, dibuja Kuromi y My Melody y en el resto de las uñas puedes decorar con corazones, nubes o moños.