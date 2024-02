¿Cómo cerrar ciclos y superar el dolor? los 3 pasos para volver a sonreír tras una gran decepción

Nada en la vida es eterno: las amistades, los noviazgos e inclusive las relaciones con la familia pueden tener una fecha de caducidad. Pese a que muchos no quieran pasar por ello, es necesario pasar una etapa para cerrar el ciclo con ellos. Habrá sufrimiento en el camino, pero al final se entenderá que el ser amado ya no está con nosotros. Tener una buena salud mental, está ligado a aprender a esta actividad.

Para hablar de esta situación, la coach Karla Lara tuvo una entrevista con Paulina Greenham a través de la señal de televisión de Heraldo Media Group. En esta, dio a conocer las etapas y lo que se debe hacer para poder pasar por este proceso relevante en la generación de una nueva realidad.

Es importante lidiar con lo que se siente sin importar la situación. FOTO: Archivo.

¿Qué es cerrar ciclos, cortarse el cabello?

Lo principal es entender que el cierre de ciclos se da cuando hay un cambio de situaciones en la vida de la gente, el cual no necesariamente está bajo el control de quien vive esta etapa de la vida.

La especialista indicó que inclusive situaciones positivas pueden ocasionar que haya necesidad de acabar con una etapa de la existencia. Ejemplos de esto pueden ser la maternidad entendida como el fin del periodo de una mujer independiente y sin responsabilidades; el matrimonio como el fin de la soltería e incluso la culminación de una carrera como el desenlace de la vida estudiantil.

Cambiarse de casa, de automóvil e inclusive el tener una nueva pareja después de muchos años estando solo es un factor que requiere entender el mundo antes y después de dichas vivencias, aseguró Lara. Lo importante, aseguró, es determinar que hay momentos clave que cambian, marcan o son recordados como un parteaguas por la persona que los experimenta en alguna de sus etapas.

Para algunos, esto conlleva una especie de ritual que marca el fin de una historia, Puede ser cortarse el cabello, romper fotos o inclusive borrar cientos de publicaciones en redes sociales, aunque estas acciones son más bien una parte de un acto simbólico en lugar del cierre de ciclo como tal.

Momentos felices pueden ser considerados como el fin de una etapa. FOTO: Archivo.

¿Cuáles son los beneficios de cerrar ciclos?

La especialista asegura que no aprender a ponerle un punto final a las situaciones o a las relaciones, sin importar el tipo de conclusión que tuvieron, puede ocasionar que la gente se estanque y no tengan una manera avanzar.

"Es importante reconocer que la vida funciona en ciclos: todo comienza y todo termina. La vida misma funciona de esa manera", dijo.

La especialista indicó que es sumamente relevante que todos sepan que hay ciertos cambios que deben buscar por sí mismos, a fin de trabajar a favor de su salud a través de la resiliencia.

una persona que decide dar un paso no es solamente un persona más plena, sino más libre, independiente y responsable con sus propias emociones.

Llevar a cabo un ciclo de manera adecuada permite tener una vida más plena. FOTO: Archivo.

¿Cuál es la mejor manera de cerrar un ciclo?

Lara destacó que cuando las personas son las que toman el primer paso suelen estar entre la espada y la pared por el temor a ser juzgadas o perder lo que consideraban seguro, aunque lo mejor para ellas es que se tenga el valor para aceptar que muchas veces no queda de otra más que terminar de manera consciente con una parte de la existencia que no debe continuar.

"Tienes que asumirlo y avanzar o puedes elegir en quedarte ahí".

Este tipo de resoluciones son las que requieren de mucho carácter, debido a que actúan en contra de la zona de confort que genera cada individuo en torno a sus condiciones. No obstante, son los momentos que más definen a los individuos, debido a que todo parte de su propio diagnóstico de las cosas y entender los costos y beneficios de sus acciones y relaciones.

¿Qué significa cerrar ciclos con una persona o situación que nos tomó por sorpresa?

Cuando los seres humanos se enfrenten ante una ruptura de sus hábitos que los someta a una nueva realidad sin que hayan estado preparados, la situación será complicada, pero potencialmente valiosa para obtener nuevas experiencias.

Karla Lara indicó que las etapas son muy similares a las que se tiene con un duelo que se había planificado, por lo que es importante que cada persona entienda lo que ocurre con su pensamiento y emociones a través de la reflexión.

El terminar con una pareja es el tipo de cierre de ciclo más común. FOTO: Archivo.

¿Cómo cerrar círculos emocionales? los pasos para lograr algo mejor

La experta aseguró que lo mejor que se puede hacer para lidiar con estas situaciones es reconocer que se puede tener algo mejor o se necesita cambiar; entender qué es lo que debe modificarse o terminar y finalmente generar nuevas condiciones de vida, así como otros hábitos.

Para esto es útil entender que hay tres tipos de espacios en la mente humana que mantienen el ciclo emocional y hacen un balance entre las cosas positivas, así como las experiencias pasadas. Saber de ellas será de gran utilidad para establecer los objetivos que se tienen de manera consciente, así como la mejor forma en la que pueden operar en ellas.

Zona de confort: el punto donde se comienzan a finalizar ciclos

Es el punto en el que la gente se siente cómoda, pese a que no obtiene ningún tipo de desarrollo. Es una área sin riesgos debido a que se conocen todas sus características y no hay cambios plausibles hacia el futuro. No significa plenitud necesariamente. Generalmente es la zona más complicada.

En ocasiones, apuntó, este espacio puede ser un benéfico, pero para evaluar esto es indispensable reconocer si lo que se paga por ella no es mayor a lo que se gana con ella. Lara explica que si estas condiciones permiten bienestar para el individuo comienza a expandirse, pero si la zona en la que se encuentra empieza a generarle malestares, problemas o sensaciones negativas, es cuando se debe buscar un cambio.

La especialistas invitó a la gente a vivir sus etapas de manera adecuada. FOTO: Heraldo Media Group.

Los ciclos terminan en la zona de pánico:

Contiene diversos estímulos que cansan y duelen a las personas, pero las obliga a moverse para obtener algo más que sufrimiento. En esta zona se hace un análisis de los recursos de los que se dispone para posteriormente evaluar la mejor manera para llegar al siguiente punto en la vida.

"No hay atajos, no ha pasadizos, pero igual y es muy corto".

El cierre de ciclos bien llevado germina en la zona de magia:

En este espacio, la gente se encuentra en paz con el pasado y puede comenzar a cambiar las cosas que no le gustan y mejorar aquellas que ya estaban bien.

¿Cómo cerrar ciclos soltar y dejar ir a una persona especial?

Para poder dejar ir a alguien especial, la especialista indicó que es necesario dar una serie de pasos similares a los cuales se llevan a cabo con cualquier tipo de cierre de ciclo.

Reconocer que algo no está bien

Cuando en una pareja se vive una situación desagradable, que causa amargura o inclusive cuando se es abandonado, cada persona debe llegar a un punto en el que determina la necesidad cambiar. Es así que se lleva a cabo un diálogo interno para entender que la unión se terminó.

Es posible conservar el amor por el otro, pero este no podrá ser el mismo, debido a que ambos deben optar por tomar caminos separados. Evitar tratar de volver y hacer frente a la idea de que no hay un destino juntos es la primera parte de este proceso.

Llevar a cabo la acción

No importa si alguien es abandonado o abandona al otro, debido a que esta etapa se vive dando un paso para comenzar con un plan de salida y tratar de evitar mayores daños posibles. En este se genera la acción que

Iniciar una nueva realidad

Finalmente, las personas generarán nuevos hábitos que las llevarán a lidiar con el duelo, entender lo que sienten durante este periodo y además volver a disfrutar de la vida.

