Jardines colgantes, así puedes hacer uno en casa sin gastar mucho

¿Quieres plantas en tu hogar pero no tienes mucho espacio? Hay un plan seguramente no has considerado, y es el de ocupar espacios que no precisamente están a ras de piso o sobre una superficie; hablamos de un jardín colgante o una maceta colgante que, de hecho, podrías hasta realizar con tus propias manos, sin tener que comprar aditamentos sumamente caros.

Con algunos materiales asequibles y un poco de creatividad, puedes transformar un rincón de tu hogar en un oasis verde. Aquí te presentamos una guía paso a paso, junto con una lista de materiales y plantas adecuadas. Claro que puedes optar por cambiar estos por los que consideres adecuados.

Materiales que necesitarás para crear un jardín colgante

Macetas que se puedan colgar, de plástico o fibra de coco que son ligeras y económicas. También puedes cambiar estas macetas por botes o botellas que tengas en casa para reciclar.

Cuerdas Resistentes para poder colgar las macetas. El precio dependerá del tipo de cuerda. Puedes usar alambres, cadenas, listones, etc.

Tornillos y Ganchos para fijar las cuerdas tanto a la maceta como al techo o pared.

Tierra para Macetas: Una mezcla de tierra para macetas asegurará un buen crecimiento de las plantas. Un saco de tierra puede variar entre $5 y $10.

Plantas colgantes, de preferencia que prosperen en entornos interiores y sean adecuadas para vivir colgadas.

Fertilizante para tus plantas

Paso a Paso para Crear tu Jardín Colgante

Paso 1: Planificación. Decide el lugar donde instalarás tu jardín colgante. Asegúrate de que haya suficiente luz natural y espacio para las plantas. Consulta si es posible perforar techos y paredes sin correr peligro.

Paso 2: Prepara las macetas. Perfora los hoyos para amarrar las cuerdas a tu maceta. Asegúrate de que están muy bien fijadas, y que no se caerán. Llénalas con la mezcla de tierra y coloca las plantas que elegiste para la misión.

Paso 3: Prepara tus cuerdas. Una vez enganchadas las macetas a la cuerda, mide la longitud de las cuerdas, según la altura de tu espacio y córtalas. Puedes jugar con la altura de todas ellas.

Paso 4: Fíjalo todo. Instala ganchos o tornillos en el techo o la pared, o la estructura donde quieres poner tu planta. Procura vigilar que no caigan por ninguna circunstancia.

No olvides que debes regar tus plantas adecuadamente, y según la necesidad que cada una requiera. También podría ser necesario aplicar fertilizante, o protegerlas contra las plagas. Será indispensable para que se mantengan siempre fuertes y no tengas que cambiarlas de tiro por viaje.

Plantas Ideales para jardines colgantes

