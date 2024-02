El trucazo para limpiar los tenis de gamuza y dejarlos como nuevos con ingredientes caseros

Algunas prendas, accesorios o artículos se convierten en tendencia rápidamente gracias a la elegancia y glamour que añaden a los looks. Aunque no son elegidos de manera sencilla, esto por lo que muchas veces implica su cuidado y los zapatos de gamuza son uno de ellos ya que dejarlos impecables puede requerir de costos productos de limpieza, para ello, existe un truco que los deja como nuevos con ingredientes caseros.

Truco para limpiar tenis de gamuza

El material aporta un toque de sofisticación a cualquier atuendo sin importar si se trata de zapatillas, sandalias, botas o tenis, pero el cuidado es constantes y requiere de compromiso por parte de quienes los adquieren. Ante esto, algunos desisten de su compra y optan por zapatos que no impliquen un esfuerzo extra aún cuando no tengan el mismo efecto en sus looks.

Medida correcta para cada ingrediente en la mezcla. Foto: Captura de pantalla IG @lucasspotflaco

Para limpiarlos correctamente y sin que esto implique un golpe a los bolsillos, basta con mezclar agua, jabón de coco y un sobre pequeño de Vanish color rosa. El influencer colombiano Lucas Spot explica que la medida correcta por cada producto son dos dedos en un atomizador mediano, a excepción del Vanish que se debe añadir el total del líquido.

Una vez listo, se usa el atomizador para cubrir por completo los zapatos que se desean limpiar y una vez realizado este paso se tallan perfectamente con un cepillo similar al que se usa para lustrar zapatos. Finalmente se limpia con un trapo limpio y seco, es importante mencionar que esta formula no se puede usar en la suela y el interior.

Cuidados de los zapatos de gamuza

Las prendas, los accesorios y los zapatos elaborados con gamuza requieren de un estricto y constante cuidado, aunque para evitar desgastarlos con una limpieza constante se pueden prevenir manchas guardándolos en bolsas de tela. Además, se pueden cepillar de vez en cuando, aunque sin usar artículos con cerdas metálicas o de plástico.