Los vestidos de animal print serán tendencia en primavera, así puedes vestirlos como una diva

¡La primavera está a la vuelta de la esquina!, y con ello no queda más que recordar la regla de oro en la moda: nueva temporada, nuevo look. Sin embargo, con ello no sólo hay que tomar en cuenta qué corte o color de pelo está causando furor, sino también otras tendencias del momento como es el caso de las relacionadas con la ropa; de hecho, en el radar de novedades ya destacan los vestidos de animal print.

Y si tú al igual que muchas amantes de la moda te encantan los estampados, sí o sí debes de usar esta prenda a lo largo de la primavera. Por supuesto, considerando que existen muchas formas de usarlos, aquí te compartimos cuáles son los detalles que no te debes de perder y que te harán ver como una verdadera diva de la moda. ¿Les das una oportunidad?, recuerda que al ser básicos del clóset, los pueden llevar mujeres de todas las edades.

Tania Rincón es una de las famosas que ya lleva esta tendencia. (Foto: IG @taniarin)

¿Cómo combinar un vestido de animal print?

Los vestidos de animal print serán una obsesión esta primavera y si no sabes cómo usarlos, aquí te compartimos algunas ideas para combinarlos y es que pueden salvarnos de un apuro en cualquier momento de la nueva temporada. Sobre ello, debes de saber que puedes usarlos de lo más elegante para ir a la oficina, pero también con un estilo más relajado o informal para salir a pasear por la ciudad.

Es por ello que hoy te enseñamos a usarlos de la forma más trendy para que así conquistes la primavera y te luzcas como una verdadera fashionista. La mejor parte es que puedes llevar todos los diseños que te imagines, desde un corte lencero, hasta un minivestido o uno con mangas largas y falda con caída en "A". ¡Sigue estos consejos!

Las botas y los suéteres te ayudarán a lucir elegante. (Foto: Pinterest)

Elige un estampado de leopardo que será el favorito de la primavera 2024.

Un truco para siempre lucir bien e incluso elegante es apostar por los colores sobrios, así que no dudes en darle una oportunidad a los tonos marrones con negro que recuerdan al pelaje del leopardo. Aunque si lo deseas puedes optar por algunas tonalidades más oscuras.

Combínalos con bailarinas si deseas la comodidad, con botas si quieres lucir icónica y con stilettos para las ocasiones más elegantes.

Agrega cinturones negros, anchos y con hebillas doradas para elevar tu look.

Puedes llevar chaquetas de cuero con las que crearás un estilo casual-formal.

¿Y tú, cómo los usarás? (Foto: Pinterest)

En cuanto a otros aspectos a recordar esta primavera para verte como una diva, toma en cuenta que puedes llevar desde un escote strapless, pasando por los tirantes o aberturas en "V" en la zona del cuello o la espalda. Otra opción es sumarte a la fiebre de los cut out para dejar ver un poco de piel en zonas como las del abdomen. Por otro lado, juega con los diseños, ya sea con algo mini, midi o maxi, así como con las siluetas entalladas o sueltas.