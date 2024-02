El cardio que te dará cuerpazo sin salir de casa y en solo 10 minutos: 'Como hacer media hora de gym'

El cardio es uno de los mejores ejercicios que puedes practicar para mejorar tu salud en general. No solo ayuda a bajar de peso, también acelera tu metabolismo y previene enfermedades que podrían poner en riesgo tu bienestar.

Si ya estás en el mundo del fitness, pero te enfrentas al problema de que a veces no te da tiempo de tener un entrenamiento completo, no te preocupes, esta rutina salvará tu día como si hubieras hecho 30 minutos de ejercicio.

Si eres fan del ejercicio cardiovascular, y acostumbras practicarlo diario o casi diario, esta noticia te va a encantar: Saltar la cuerda por 10 minutos es tan efectivo como correr por media hora y hasta quema la misma cantidad de calorías.

El estudio, respaldado en Research Quarterly for Exercise and Sport buscaba demostrar que los ejercicios pliométricos que involucran coordonación, agilidad, velocidad y resistencia son tan eficaces como hacer running para ejercitarse y que los practicantes pueden obtener los mismos beneficios con entrenamientos de corta duración.

Toma tu cuerda y ¡a saltar!

Así que si eres de los que siempre tiene prisa y nunca le alcanza el tiempo para ir al gimnasio, no te preocupes. Este simple ejercicio de 10 minutos lo puedes practicar en casa y solo necesitas una cuerda para hacerlo.

La rutina para quemar más de 300 calorías en solo 10 minutos

El canal de YouTube de rutinas de fitness Jump Rope Dudes, propone esta rutina para adelgazar y quemar calorías desde la comodidad de tu casa. Antes de comenzar, es importante que calientes las articulaciones de rodillas y talones para evitar lesiones al practicar la cuerda.

La rutina ha sido tan exitosa entre sus suscriptores debido a su efectividad, que lleva más de 9 millones de vistas en la plataforma de videos.

Si eres principiante en el salto de cuerda, te recomendamos empezar por 5 minutos para ir trabajando tu condición física y resistencia. También es importante recalcar que evites este entrenamiento si sufres problemas de rodillas o de espalda, por el impacto directo que saltar en la cuerda tiene en estas partes del cuerpo.

¿Qué beneficios tiene saltar la cuerda?

1. Quemas calorías saltando y por lo tanto bajas de peso.

2. Fortalece tu sistema muscular y mejora tu condición física.

3. Mejora tu estado de ánimo y te hace sentir con más energía durante el día.

4. Combate la celulitis y ayuda a reafirmar y tonificar los músculos de las piernas.

5. Mejora tu salud cardiovascular y pulmonar.