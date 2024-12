Kate Middleton luce un collar de perlas japonesas que era de la reina Isabel II

La reaparición de Kate Middleton en la escena pública ha sido tema de conversación, pues la princesa de Gales había sido diagnosticada con cáncer hace unos meses y tras darse a conocer que se recupera favorablemente de dicha enfermedad volvió a la escena social para aparecer en un evento junto a su esposo el príncipe William y su suegro el rey Carlos III, sin embargo fue ella quien se robó las miradas con el look que eligió para volver ante la mirada de todo el mundo puesta sobre ella.

Kate Middleton siempre se ha caracterizado por su estilo y buen gusto para vestir, por lo que deslumbró en el evento donde la familia real británica recibió al Emir de Qatar, Jeque Tamim Bin Hamad Al Thani y a su esposa Sheikha Jawaher bint Hamad Bin Suhaim Al Thani en ese país, ya que se portó un vestido del diseñador

La princesa de Gales fue diagnostica en marzo con cáncer por lo que se sometió a un intensivo tratamiento de quimioterapia preventiva que terminó en septiembre pasado, desde entonces su semblante ha presentado cambios propios de la lucha contra la enfermedad, siendo esta la primera vez en la que reaparece en un evento de realeza desde entonces.

Kate Middleton rinde homenaje a la reina Isabel II, usó uno de sus collares

Kate Middleton deslumbró en su regreso a la vida pública. Foto: AFP

Para esta ocasión Kate Middleton optó por un look en color burdeos con un abrigo largo de solapas, botas largas y un tocado del mismo color, así como guantes y una bolso en el mismo tono. Este look fue un gesto a la bandera catarí que sin duda no pasó inadvertido para sus invitados.

El atuendo de la princesa de Gales lo completaba un collar que sin duda un homenaje y un gesto de afecto hacia la reina Isabel II, por lo que no pasó inadvertido para la prensa internacional y es que Kate eligió un choker de perlas y diamantes que pertenecían a la reina Isabel II, ella usó la gargantilla de cuatro hileras de perlas japonesas en los funerales del príncipe Felipe y nuevamente lo portó en su reaparición en público.

Ese collar no sólo ha sido usado por Kate Middleton y la reina, sino que Diana de Gales, madre de los príncipes William y Harry, lo portó en varios eventos públicos, por lo que se cree que rindió un homenaje a las mujeres de la familia real británica, por lo que el detalle de sus joyas elegidas para este regreso a la vida pública no pasó inadvertido para nadie.

