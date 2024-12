¡Olvídate del frío! El sencillo truco para mantener el calor en tu cuarto y que es más efectivo que un calentador

Un problema de miles de personas durante el invierno llega durante las noches, luego de tener que ponerse la pijama y meterse a la cama, pues esto implica dejar momentáneamente el cuerpo expuesto a las bajas temperaturas y terminar temblando de frío, eso sin mencionar el tener que meterse a la cama con cobijas tan frías que son comparables con un hielo deslizándose por nuestra piel. Esta sensación se mantiene por varios minutos hasta que finalmente nuestro calor corporal termina por ejercer calor en las cobijas, pero al movernos o incluso recargarnos accidentalmente en la pared o dejar descubierta alguna parte del cuerpo se repite la historia.

Es por ello que en invierno incrementan las búsquedas y consejos de una persona a otra de cómo pasar menos frío durante las noches de invierno, o bien, cómo mantener caliente nuestra habitación durante toda la madrugada, fomentando así un mejor descanso. Aunque la solución fácil y rápida es colocar un calentador, no todas las familias tienen uno del que puedan disfrutar de este privilegio y es por ello que hoy te compartimos un sencillo y fácil truco con el que mantendrás calientita tu cama, pero que es tan efectivo que parecerá que el calorcito se cuela en toda la habitación.

La mejor parte es que para ello sólo necesitarás tomarte un par de minutos antes de irte a cama y si no tienes este objeto en casa, también podrás hacerlo sin demasiado esfuerzo. Así que toma nota y aplica este consejo que te salvará la vida; la mejor parte es que muchas mujeres y personas menstruantes lo tienen en su hogar para aliviar los cólicos: se trata de una bolsa de agua caliente o compresa de semillas.

Pues cualquiera de estos dos objetos es un gran aliado para mantener el calor y traspasarlo a nuestros cuerpos, algo que sin duda será un alivio durante las frías noches del invierno. Aquí te contamos cómo puedes usarlo para calentar tu cama y olvidarte de las bajas temperaturas de esta temporada invernal, la mejor parte es que los podrás colocar en zonas propensas estar heladas como son las manos, los pies o la espalda. Te contamos cómo lograrlo.

Sentirás tan rico como tomar el Sol por las mañanas. (Foto: Freepik)

¿Cómo hacer para calentar un cuarto cuando es muy frío?

Un truco muy sencillo que muchas personas aplican durante el invierno para mantener un cuarto que es muy frío es mantenerlo cerrado durante todo el día, es decir, cerrar tanto ventanas como puertas para que no se cuele el aire y así mantenerlo a una temperatura agradable cuando cae la noche. Sin embargo, este truco no siempre rinde resultados cuando la habitación no está expuesta directamente a los rayos del Sol y es entonces cuando podemos recurrir a la bolsa de agua caliente o compresa.

Y si bien este objeto, que también se suele usar para relajar lesiones musculares, no te ayudará a que toda la habitación esté caliente, sí te ayudará a que tu cama y tu cuerpo no estén helados a lo largo de la noche. El truco está en que antes de ir a acostarte para dormir pongas a calentar tus bolsas de agua caliente o compresas y las coloques en tu cama, un consejo es dejarla en las zonas más friolentas como la espalda o a la altura de los pies y déjalas reposar por al menos un minuto.

Así cuando te vayas a la cama las podrás retirar y acostarte en una cama calientita; por otro lado, si eres una persona muy friolenta también puedes dejar la compresa caliente en tus pies para que mantengan el calorcito. Recuerda que si el calor de tu bolsa de agua o compresa es demasiado puedes envolverla en una cobija hasta que sea agradable para ti y conforme se enfríe ir quitando algunas capas.

¿Cómo calentar tu cuarto si no tienes calentador?

Si bien existen muchas maneras para mantener caliente tu habitación cuando llega el invierno, lo cierto es que una de las formas más efectivas para conservar el calor está en cubrir las superficies; anteriormente te hemos contado cómo paredes con cuadros o cerca de muebles ayudan a que el frío no se resguarde por completo, además que una alfombra puede evitar que el frío del piso mantenga fresca la habitación.

