La cultura japonesa tiene una profunda relación con la limpieza y el orden, por lo que suelen seguir hábitos para mantener impecables sus espacios. En general, los japoneses son muy cuidadosos con la higiene y prueba de esto son sus ciudades, donde no hay basura en las calles.

De hecho, en Japón promueven estos valores a los niños desde que son pequeños, pues después del almuerzo son responsables de barrer, trapear y ordenar su aula. Además, deben mantener limpiar otras áreas comunes de la escuela, como el patio y los baños.

Más tarde, cuando crecen, continúan fomentando el valor de la limpieza en el trabajo y sus comunidades, donde se organizan con sus compañeros y vecinos parar limpiar espacios en común. En ese contexto, conocer cuáles son los hábitos para mantener la limpieza es ideal para iniciar el 2025.

5 hábitos que debes seguir para mantener tu hogar limpio en 2025, según los japoneses

Limpieza diaria

Los japoneses valoran mucho la limpieza diaria. En lugar de dejar todo para el fin de semana o una sola vez al mes, para ellos es importante dedicar unos minutos del día a la limpieza, por lo que diariamente suelen barrer, trapear, lavar los trastes y la ropa. La clave es hacerlo en pequeñas dosis para evitar que la suciedad se acumule y la casa se ensucie.

En Japón, la limpieza es una parte integral de la vida cotidiana. (Créditos: Freepik)

Tener lo innecesario

Para los japoneses mantener lo esencial y eliminar lo innecesario ayuda a evitar el desorden y facilita la limpieza del hogar. En general, muchos creen que es importante mantener solo los objetos que usan y deshacerse de los que no. Así que, es mejor tirar objetos que estén rojos, que no funcionen o que ya no uses.

En Japón, los niños aprenden el valor de la limpieza desde pequeños. (Créditos: Freepik)

Entran sin zapatos

Los japoneses dejan sus zapatos en la entrada antes de entrar a su hogar. Esta costumbre ayuda a evitar que la suciedad del exterior se lleve al interior. Si no te gusta estar descalzo, puedes usar unas pantuflas o sandalias limpias que uses únicamente dentro de casa.

Los japoneses tienen la costumbre limpiar diariamente. (Créditos: Freepik)

Limpieza en grupo

En muchos hogares en Japón, todos los miembros se encargan de la limpieza de forma conjunta. En casa, puedes hacer de la limpieza una actividad en familia, donde cada uno se encargue de una tarea específica, lo que mantiene el ambiente armonioso y limpio sin que se vuelva una carga.

Los japoneses tienden a mantener sus pertenencias organizadas y evitan ensuciar lugares públicos. (Créditos: Freepik)

Organización de objetos

Además de la limpieza diaria, los japoneses valoran mucho la organización, pues esto facilita los quehaceres, ya que se reducen los objetos sobre los que acumularse el polvo. Si no tienes organizado tu hogar, puedes comprar cajas organizadoras, muebles organizadores y acomodar todo mejor para que se vea más impecable. Los japoneses suelen respetar los espacios compartidos. (Créditos: Freepik)

