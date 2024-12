5 objetos que debes desaparecer de tu hogar para evitar la mala suerte este 2025, según el Feng Shui

Falta poco para el 2025, por lo que limpiar tu hogar antes de empezar un nuevo año es de suma importancia, pues de acuerdo con el Feng Shui, es necesario desaparecer algunos objetos que pueden atraer la mala suerte, ya que de no hacerlo no permitirás que fluyan la buena energía.

Aunque algunos de estos objetos parecen inofensivos a simple vista, en el Feng Shui, una práctica china que busca armonizar las energías en un espacio, se cree que estos pueden evitar que la prosperidad y la abundancia lleguen a tu hogar, por lo que aquí te decimos cuáles son.

Además, te decimos por cuáles objetos puedes cambiarlos para que tu hogar sea un lugar lleno de armonía y abundancia el próximo 2025 y cuáles debes evitar comprar para llamar la mala suerte.

El Feng Shui, que se traduce como "viento-agua", es una práctica china que pretende armonizar las energías en un espacio.

Espejos rotos o agrietados:

En el Feng Shui, los espejos simbolizan la reflexión y la energía, por lo que tener espejos rotos o dañados en tu hogar pueden reflejar energía negativa, generando confusión y desarmonía. En ese sentido, se recomienda repararlos o desecharlos, ya que podrían atraer la mala suerte en 2025.

Eliminar estos objetos y mantener un entorno limpio y armonioso puede ayudar a atraer buena suerte en 2025. (Créditos: Freepik)

Objetos oxidados o en mal estado:

Cualquier objeto oxidado, como utensilios de cocina, herramientas, bicicletas o muebles, debe ser retirado de tu hogar, pues estos representan estancamiento y falta de energía, lo cual puede afectar negativamente la prosperidad en 2025. Si puedes repararlos es una excelente opción, pero si no es mejor desaparecerlos.

Según el Feng Shui, existen ciertos objetos que podrían atraer energía negativa. (Créditos: Freepik)

Plantas artificiales:

Aunque las plantas son excelentes para mejorar el flujo de energía de un espacio, las plantas artificiales no tienen la capacidad de generar energía viva, por lo que es mejor no tenerlas. Además, su presencia puede simbolizar estancamiento, ya que no representan el crecimiento natural. En ese contexto, es mejor comprar plantas naturales, las cuales son sumamente beneficiosas para la buena suerte. Así que, no olvides colorar plantas en casa este 2025.

(Créditos: Freepik)

Zapatos viejos o usados:

En el Feng Shui, los zapatos representan tu camino en la vida, por lo que tener pares viejos o rotos puede simbolizar que te quedas atrapado en el pasado o que tu camino está bloqueado. Por este motivo, es importante mantener tus zapatos en buen estado y, si ya no los usas, deshazte de ellos.

El Feng Shui puede ayudar a mejorar tu entorno en 2025. (Créditos: Freepik)

Fotos o recuerdos de relaciones pasadas:

Las fotos o recuerdos de relaciones pasadas pueden generar un ambiente emocional negativo que bloquea el flujo de energía de un hogar, de acuerdo con el Feng Shui. Se recomienda almacenar esos objetos en un lugar privado o desecharlos para permitir que la energía nueva entre en tu vida. Así que, este 2025 mejor desaparece estos objetos de tu vista. (Créditos: Freepik)

