Cómo se llama el corte de pelo de Los Temerarios y cómo pedirlo en tu barbería

Este fin de semana, Los Temerarios pondrán punto final a una etapa significativa de sus vidas en el Estadio GNP, marcando su despedida de los escenarios tras 47 años de carrera y una vasta trayectoria llena de baladas románticas. El emblemático grupo, formado y dirigido por los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel Alba, concluye su legado tras una gira de despedida que, en 2023, logró vender 125 mil entradas y generar una recaudación de 12,3 millones de dólares, según reportes de Billboard Boxscore.

Pero además de ser el grupo mexicano de música grupera más reconocido a nivel mundial, es conocido no solo por su éxito musical, sino también por su particular estilo visual, especialmente en cuanto a sus cortes de cabello. Estos cortes han sido parte fundamental de la imagen de la banda a lo largo de los años, contribuyendo a una estética que ha trascendido generaciones.

Desde su formación en 1978, Los Temerarios han marcado un precedente no solo en la música, sino también en la moda masculina. Durante las décadas de los 80 y 90, la banda adoptó un estilo de corte de cabello que se convertiría en su sello personal, aunque los integrantes de Los Temerarios han variado a lo largo de los años, el corte de cabello que popularizó el grupo ha permanecido constante y reconocible.

¿Cuál es el corte de cabello de Los Temerarios?

El corte que Los Temerarios lucen, especialmente en sus primeros años de carrera, es conocido como "corte de cabello estilo rockero" o "corte de cabello tipo mullet". Este corte, que en algunos momentos se asocia con el estilo de los músicos de rock de esa época, tiene un diseño distintivo: corto en la parte delantera y más largo en la parte posterior; el salmonete tiene la característica de ser más largo en la parte trasera de la cabeza, mientras que en los laterales y la parte superior es bastante corto.

El corte de Los Temerarios no es solo un estilo de cabello, es una declaración de identidad que refleja la época en la que la banda alcanzó su mayor popularidad.

Fotografía: Instagram/@lostemerarios

Aunque este estilo es polémico y no necesariamente del gusto de todos, su permanencia en la imagen de Los Temerarios lo ha convertido en un icono. Para entender cómo pedir este corte, es importante conocer sus características clave; a continuación, te comparto una descripción detallada para que puedas replicar el estilo de Los Temerarios con precisión:

La característica más destacada de este corte es la longitud de la parte posterior del cabello, que se extiende más allá de los hombros en algunos casos. Este largo se combina con un desvanecimiento o un corte en capas que se hace más pronunciado mientras se avanza hacia la nuca.

Los lados del cabello suelen ser muy cortos, lo que contrasta con la longitud del cabello en la parte posterior. El corte en la parte superior también es corto, permitiendo un aspecto ordenado y fresco que destaca la forma de la cara.

En algunos casos, el corte de Los Temerarios incluye un desvanecimiento (fade) en los lados. Esto implica que el cabello comienza a ser más largo cerca de la parte superior de la cabeza y se va haciendo más corto hacia las orejas y la nuca. Este tipo de desvanecimiento da un toque moderno al corte.

Aunque el corte es preciso y marcado, muchos de los integrantes de Los Temerarios también adoptan un estilo desenfadado, con el cabello ligeramente despeinado en la parte superior. Este look es ideal para aquellos que buscan un corte que no requiera un mantenimiento constante.

En aquellos casos donde el largo de la parte posterior es notable, el cabello debe mantenerse saludable y bien cuidado. Esto significa que es fundamental llevar a cabo un mantenimiento regular, que incluya recortes de periódicos, hidratación y productos que ayuden a evitar el frizz o el daño del cabello.

Con su icónica mezcla de corto y largo, el corte de Los Temerarios sigue siendo un símbolo de la música grupera y un estilo de moda que ha perdurado en el tiempo.

Fotografía: Instagram/@lostemerarios

El salmonete: ¿cómo se relaciona con el corte de Los Temerarios?

Aunque el corte de Los Temerarios tiene sus propias particularidades, su estilo guarda una fuerte relación con el "mullet", un corte de cabello popular durante los años 80. El mullet es famoso por su eslogan "business in the front, party in the back" ("negocios en el frente, fiesta en la parte de atrás"), lo que hace referencia a su diseño: corto en la parte frontal y largo en la parte posterior.

Por ello, el mullet fue adoptado por muchos músicos de rock y grupos de la época, y Los Temerarios no fueron la excepción. Este corte refleja la rebeldía y la actitud de la juventud de esos tiempos, y aunque con el paso de los años, el estilo ha pasado por varias etapas de popularidad, sigue siendo una marca registrada de la banda.

¿Cómo pedir el corte de Los Temerarios en tu barbería?

Si estás decidido a adoptar el estilo de Los Temerarios, es importante que sepas cómo pedir este corte en la barbería para lograr el look deseado. Aquí comparto algunas recomendaciones para que puedas comunicarte claramente con tu barbero y obtener el corte perfecto.

Describe el largo de la parte posterior: lo primero que debes aclarar es cuánto deseas que sea el largo en la parte posterior de la cabeza. Dependiendo de tu preferencia, el largo puede variar, pero lo importante es que sea considerablemente más largo que los lados. Asegúrese de especificar si desea que el largo llegue más allá de los hombros o si prefiere un largo más moderado.

Defina el largo de los lados y la parte superior: los lados deben ser más cortos que la parte posterior, así que indica si deseas un desvanecimiento (fade) o un corte más recto. La parte superior debe ser más corta que la parte posterior, pero no necesariamente tan corta como los lados. Un buen punto de referencia es pedir que la parte superior tenga un largo que se vea ordenado, pero que mantenga un poco de volumen.

El cabello largo, especialmente en la parte posterior, puede volverse seco o dañado si no se cuida adecuadamente.

Fotografía: Instagram/@lostemerarios

Corte en capas o textura: si prefieres un estilo más desenfadado, puedes pedir que la parte superior del cabello se corte en capas o que se le dé textura. Esto logrará un look más "rockero", similar al que Los Temerarios usaban en sus primeros años.

Consulta sobre el estilo final: aunque el corte básico de Los Temerarios es el mullet, no dudes en pedir a tu barbero que te asesore sobre cómo lograr un estilo más moderno o personalizado. Puedes indicar un enfoque más limpio o más desordenado, dependiendo de tu personalidad.

Cuida los detalles: asegúrate de que tu barbero tenga experiencia en cortar este tipo de estilos. Algunos cortes pueden ser muy precisos y requieren una habilidad especial para que el largo de la parte posterior no se vea desproporcionado en relación con el de los lados.

Mantenimiento del corte: el corte de Los Temerarios requiere algo de mantenimiento para que siempre luzca fresco y estilizado. Pide recomendaciones a tu barbero sobre la frecuencia de los recortes y los productos de cuidado que puedes utilizar para mantener tu cabello en las mejores condiciones posibles.

