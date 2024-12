Colima: con todo para disfrutar

Dicen que las mejores cosas de la vida suelen venir en envases pequeños, y este adagio se vuelve realidad cuando se habla de uno de los estados más pequeños en extensión del país pero, al mismo tiempo, uno de los más diversos.

Y es que Colima tiene un mucho de todo. Lo mismo cuenta con espacios que tienen una gran historia, que playas hermosas o ciudades que destacan por su gastronomía que no tiene igual en la región.

“Colima es un estado ubicado en el Pacífico Mexicano, donde nuestro eslogan turístico es 'Del mar a la montaña', y es así el eslogan por la riqueza territorial que tenemos en un estado pequeño, pero que tiene ciento sesenta kilómetros de litoral y un volcán activo.

“A las faldas del volcán hay un pueblo mágico, y están las playas de Manzanillo, que son lugares hermosos para visitar. Tenemos el puerto más importante de México justamente aquí en el estado de Colima, y tendremos la mejor fiesta del año nuevo del Pacífico Mexicano”, señala, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Jorge Padilla, subsecretario de Turismo de Colima.

Un litoral único

Colima es un estado orgulloso de sus playas. Desde las más populares ubicadas en Manzanillo, donde se celebra desde hace dos décadas una de las fiestas de Año Nuevo más populares del país, hasta las playas negras de Cuyutlán, este estado tiene algo para todos los gustos.

“En Manzanillo tenemos la mayor oferta hotelera, playas preciosas para pasarla en familia. Nos recorremos tantito, vamos a llegar a Cuyutlán, en el municipio de Armería, donde se produce la mejor sal de México, la sal artesanal, que se produce con métodos que datan de la época prehispánica.

Durante diciembre, en algunas de sus playas se dan avistamientos de ballenas. Foto: X / Turismo Colima

“Si nos recorremos tantito a Tecomán, vas a encontrar playas ideales para realizar actividades extremas como son el surf. Alan Cleland, que nos representó a México en las Olimpiadas en París, te convence con mucho orgullo, se preparó donde nació, que es en las playas de Tecomán, para ser más precisos”, detalla Padilla.

Isla de Navidad, San Francisco, La Boquita, Playa de Oro, Playa del Tesoro y San Pedrito, entre otras, son algunas de las playas que debes visitar en territorio colimense.

Entre cazuelas y leyendas

Si no eres una persona de playa, no hay problema: el centro histórico de Colima, con su basílica menor y sus museos, o el Pueblo Mágico de Comala, donde ofició misa un tío de Juan Rulfo, son destinos que no debes perderte.

“La capital con su centro histórico, que acaba de ser nombrado barrio mágico, es un lugar precioso, donde puedes visitar sus iglesias, el Teatro Hidalgo, el Palacio de Gobierno, y que este año está agarrando mucha vitalidad a raíz del nombramiento de Pueblo Mágico.

El Volcán de Colima es uno de los atractivos del estado. Foto: X / Turismo Colima

“También puedes ir a Comala, nuestro pueblo mágico, que ahorita está otra vez en boca de todos en esta película de Pedro Páramo, que nos está permitiendo el contexto perfecto para platicarles de este pueblo blanco rodeado de territorio verde a las faldas del volcán de Colima, con su ponche, su pan y su café”, explica.

Otro de los atractivos de la región es su gastronomía que, aunque tiene algunos rasgos que la hermanan con otras tradiciones culinarias del oeste del país, destaca por sus ingredientes nativos y su carácter único.

En muchos de sus pueblos se puede practicar senderismo. Foto: X / Turismo Colima

“El pozole seco es nuestra variedad propia de pozole colimote, lo solemos comer en tostada. El tatemado, el pozole seco, los topitos o el ceviche, además de toda la variedad de comida de mar que tenemos de este lado.

“Hay que venir a probar la tuba, esta bebida que tiene sus orígenes en Filipinas y que hace siglos se adoptó en Colima, y que puedes encontrar a lo largo de todo el estado”, añade Padilla.

Con toda seguridad

Uno de los aspectos más importantes en el turismo que se realiza en este estado, colindante con Jalisco, es la seguridad que se vive en la mayoría de su territorio gracias a su red carretera.

“Estamos en un estado muy bien comunicado por carreteras, que están siendo intervenidas por la gobernadora, Indira Vizcaíno, se están renovando 159 kilómetros de autopistas que tenemos en el estado de Colima.

A los puertos colimotas llegan turistas de todo el mundo. Foto: X / Turismo Colima

“Desde el 2021 se han tenido incrementos superiores al 30 por ciento de visitantes, pasamos de un millón 300 mil visitantes a números superiores al millón y medio, y eso no hace más que refrendar que la gente está descubriendo Colima. Creo que esos números positivos en términos de visitantes al estado hablan por sí mismos en lo que tiene que ver con la seguridad”, concluyó.

Sigue leyendo:

Jalisco va por un observatorio turístico para contar con estadísticas

¡Viaja al Tren Maya! Estos son los paquetes turísticos de hasta 9,000 pesos, INCLUYEN alojamiento, comida y vuelos

Gloria Romo destaca incremento de turismo en Aguascalientes: es un destino para visitar todo el año