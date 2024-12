Jalisco va por un observatorio turístico para contar con estadísticas

Jalisco es una potencia turística en México, cuenta con 12 pueblos mágicos, destinos de playa, de montaña, corredores de turismo gastronómico, cultural y religiosos. Sin embargo, no cuenta con un observatorio para contar con estadísticas del sector, por lo que se trabajará todo el 2025 para concretarlo y que la entidad se adueñe de la mexicanidad, así como también, un Consejo de Turismo.

Puerto Vallarta es el principal aportador del PIB turístico a Jalisco, le sigue la capital tapatía.

“Queremos fortalecer un observatorio… Démosle al turismo la importancia que merece. El turismo ha sido el gran motor para generar economía, empleo y para crear buena imagen. Aquí en Jalisco estamos repletos de historia de cultura, arte, gastronomía, productos como el tequila que nos hacen orgullosos no solo a los tapatíos. Cuando el turismo funciona, lo hace para los turistas como para los de casa”, subrayó la nueva titular de Turismo en Jalisco, Michelle Fridman.

La actual administración destinará un fondo de cien millones de pesos para arrancar promoción y proyectos turísticos. Se apostará a incrementar la conectividad, aunque Jalisco ya es líder, se abrirán ocho nuevas rutas nacionales y se sumarán cuatro internacionales. Apenas este año comenzará a percibirse la realidad del comportamiento turístico.

“Este año es atípicamente típico. Me explico, 2020-2021 fue un año totalmente atípico, perdimos completamente el turismo, como nunca lo habíamos vivido, por la pandemia. 2022-2023 fue atípico para bien, todo el mundo se dedicó a viajar. 2024 es el primer año en que comenzó a estabilizarse el mercado, más otros factores externos como el tipo cambiario del dólar. Ahora platicando con los empresarios hay un buen pronóstico de cierre de año”, detalló Fridman.

Además de recorrer los 125 municipios de Jalisco para conocerlos y palpar a la gente y las tradiciones, la titular de turismo (quien fuera secretaria de Turismo en Yucatán) visualiza una reorganización por sectores.

“La reestructura que estoy planteando es una clusterización de segmentos. Muchas veces las decisiones se toman en las cámaras, que no necesariamente están haciendo el día a día del turismo religioso, de bodas, náutico, etc. Me parece importante generar diálogos con quienes saben lo que se necesita”.