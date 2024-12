Operativos para motos en Jalisco, ¿además de placa y chaleco qué debes llevar?

El gobernador Pablo Lemus anunció que se harán controles más estrictos para los motociclistas en Jalisco. De acuerdo con el mandatario, en conjunto con la Guardia Nacional, el Ejército, la Secretaría de Seguridad estatal y la Policía Vial se llevará a cabo un operativo para certificar que los conductores de estas unidades porten chaleco y casco.

El primero de estos aditamentos deberá coincidir con la matrícula, mientras que el segundo deberá ser llevado por todos los tripulantes de este vehículo. En caso de que no lleven consigo estos objetos, los agentes podrán hacer una revisión de los choferes para saber si cuentan con sus papeles en regla.

Esta medida es una estrategia para mejorar la seguridad en la zona. De esta manera se evitará que estos automotores circulen de manera irregular, que sean robadas sin ningún tipo de pista y a la vez se podrá determinar si los motociclistas de la entidad están cumpliendo con las disposiciones legales para trasladarse en ellas.

Este operativo comenzará el próximo martes 11 de diciembre, desde las primeras horas de la mañana. En caso de que no cumplan con estas disposiciones y dependiendo del tipo de falta, las motos podrían ser llevadas a depósitos vehiculares o sus conductores sancionados.

¿Qué documentos y equipo deben llevar los motociclistas en Jalisco?

Aunque el Artículo 48 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco permite la circulación libre de cualquier unidad sin ningún tipo de interrupción por parte de agentes estatales, se tiene permitido el realizar cualquier tipo de corte a la circulación en caso de que haya violaciones flagrantes al reglamento local, por medidas de seguridad, una orden judicial o por operativos específicos como el que anunció el gobernador esta mañana.

De acuerdo con la misma norma, las personas que conducen motocicleta deben cumplir con la portación del casco en la cabeza, este debe estar sujeto con la correa. Todos los tripulantes de estas unidades deben llevar este tipo de protección.

Esto viene incluido en el Artículo 184 de esta norma, la cual también exige que no se sobrepasen los pasajeros que vienen estipulados como el máximo en la tarjeta de circulación. También hay sanciones en contra de los que no tengan luces o circulen sin prenderlas, aún durante el día. En estos últimos casos, no deben ser dispositivos que impidan la visibilidad a otros.

Todos los conductores, de acuerdo con el Artículo 44 de esta norma, deben llevar consigo su licencia de conducir y tarjeta de circulación en la que se especifique el tipo de unidad, así como póliza de seguro de daños contra terceros. En caso de que las características no coincidan con el de la moto, se estaría cometiendo una infracción. En caso de que la unidad no lleve placas o permiso especial, es posible que sea llevada a un depósito vehicular. Los conductores deben respetar las indicaciones de los agentes de tránsito. FOTO: Archivo.

¿Cuántas motocicletas hay en Jalisco?

De acuerdo con datos del INEGI, en 2023 se tenía un total de 838 mil 397 motocicletas registradas en la entidad, a esto se debe sumar la cantidad de unidades que entran al estado desde otros territorios, así como aquellas que han logrado circular sin los permisos adecuados.

Al igual que en todos los estados, el aumento en la venta de estos vehículos ha coincidido con el aumento en las muertes relacionadas con hechos de tránsito en los que estas unidades están inmersas.

Tan solo en 2023 se registraron 91 muertes de personas que iban a bordo de este tipo de vehículos, mientras que a inicios de agosto ya se contaban más de 20 fallecimientos de estos pilotos. El objetivo de los operativos en Jalisco es evitar que este tipo de casos se sigan dando.

