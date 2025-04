¿Qué debe llevar la cochinita pibil para que quede deliciosa?, esta es la receta secreta

La cochinita pibil es un platillo exquisito, pero eso sí cuando está bien hecha. Esta receta es una de las más tradicionales pero también merece que se haga de la manera correcta. Para que te quede perfecta, jugosa, sabrosa y con ese sabor yucateco que enamora, te vamos a compartir los ingredientes clave y algunos tips esenciales que hacen toda la diferencia.

Se trata de un guiso elaborado con carne de cerdo adobada en achiote. Su sabor es fuerte, aromático y con un ligero sabor picante. Aunque originalmente se cocinaba en hojas de plátano dentro de un hoyo bajo la tierra, hoy en día la receta se modernizó y puede realizarse al vapor, en horno tradicional o en olla de presión.

La palabra pibil viene de la lengua maya, que significa enterrado o cocinado bajo la tierra por la forma que tenía de cocinarse. Se originó en la época prehispánica en la península de Yucatán y actualmente se puede comer en tacos, tortas o panuchos acompañada de cebollas moradas, cilantro y chiles habaneros.

Si no sabes con qué acompañar este platillo, una gran opción puede ser con frijolitos refritos y tortillas calientitas, de preferencia recién hechas. Y no olvides que al recalentar puedes guardar un poco de adobo para que no se seque y absorba su achiote cada vez que te sirvas.

Si no sabes con qué acompañar este platillo, una gran opción puede ser con frijolitos refritos y tortillas calientitas | Foto: Pinterest

¿Qué debe llevar la cochinita pibil para que quede deliciosa?

En la carne está el secreto, para que la cochinita pibil quede perfecta es necesario y fundamental que elijas la carne indicada, es decir, debe ser carne cerdo, específicamente de la pieza de espaldilla o pierna. Al elegir este tipo de carne, la cochinita quedará mucho más jugosa e incluso el achiote se integrará mejor entre sus hebras. De ningún modo escojas lomo porque es muy seco.

Ingredientes esenciales

1.5 a 2 kg de pierna de cerdo o espaldilla. También se puede mezclar con costilla de cerdo o cachete si quieres que quede ultra jugosa.

100-120 g de achiote en pasta

3/4 taza de jugo de naranja agria

3 dientes de ajo

1/2 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de orégano seco

1/4 cucharadita de clavo molido

1/4 cucharadita de pimienta negra

Sal al gusto

Un chorrito de vinagre blanco o de manzana

Hojas de plátano (para envolver la carne)

Cebolla morada con limón y sal para acompañar

¿Cómo lograr que la cochinita pibil quede perfecta?