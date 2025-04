Virgo, estás atravesando un proceso de renovación, el tarot de hoy resuelve tus dudas

Virgo, las últimas semanas, meses o quizá el último año ha sido devastador para ti, estás en un momento en el que no sabes hacia dónde ir, pues sientes que todo lo que estás haciendo pierde sentido y no encuentras el rumbo. Es normal que te sientas desesperado y que tengas ganas de desistir, pues llevas mucho tiempo luchando.

No te desanimes, pues los nacidos bajo la constelación Virgo, están atravesando un proceso de renovación que conlleva un poco de dolor, por ello te has enfermado muy seguido, cosa que no ocurría en el pasado, esto forma parte de ese proceso de renovación. Debes escuchar a tu cuerpo y poner atención en el mensaje que te quiere dar, pues es momento clave de cuidar tu salud.

Se acerca un día mágico para Virgo, será el próximo 8 de mayo cuando, según la numerología tendrás oportunidad de manifestar las cosas materiales que deseas alcanzar. El cosmos estará de tu lado para que veas materializar tus sueños, pero antes de eso debes ser consciente de ti y tus necesidades.

Virgo tú suerte está por cambiar

Habrá una situación cambiante en la vida. Foto: Copilot

De acuerdo con el tarot de Fabián, viene un cambio inesperado a tu vida, tendrá un giro de 180 grados. Virgo, tú eres la magia y aunque pelees en tu entorno se aproximan renovaciones. Recuerda que no estás solo o sola aunque a veces lo sientas así.

Llegará a tu vida alguien que te hará sentir como nunca antes, el amor será diferente, y finalmente ganarás la batalla del amor. Virgo, te piensan y todo será mucho más sencillo.

En temas laborales vienen nuevas propuestas, además tendrás el respaldo de personas que has sentido que están en tu contra. Lograrás cosas económicas que poca gente puede conseguir.