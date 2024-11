Qué es el té de burbujas y cómo tomarlo para mejorar la digestión y decirle "bye" al estreñimiento

¿Tienes antojo de una bebida fría o caliente? Para ello no hay mejor opción que un rico té que te acompañe en cualquier momento del día, desde la mañana hasta la noche, pero más allá del cumplir ese antojo o gula, muchas personas buscan que lo que ingieren en su dieta diaria les aporte un valor nutricional y beneficios que puedan explotar para mejorar su salud. Y si tú eres una de ellas, te tenemos buenas noticias, ya que existe una alternativa que además de deliciosa es ideal para mejorar la digestión.

Pues sabemos que los problemas digestivos son de lo más comunes e incluyen síntomas como inflamación, dolor o situaciones más serias como es el estreñimiento. Afortunadamente, podemos disfrutar de un rico té de burbujas o bubble tea, una bebida hecha a base de la clásica infusión de hierbas y el ingrediente estrella: la tapioca, misma que solos y combinados son perfectos para ayudarnos a mejorar la salud de nuestra pancita y evitar que los malestares anteriores se presenten. La mejor parte es que también la puedes preparar desde casa y no necesariamente ir hasta una cafetería para obtener los resultados.

El té de burbujas, que tiene múltiples nombres como es el caso del té de perlas, es uno de los más populares y aunque para muchos se trata solamente de un preparado que se puso en tendencia desde hace algunos años, esconde muchos beneficios para nuestra salud, eso sí, siempre consumiéndolo de forma adecuada y sin caer en los excesos. De ahí que desde su lugar de origen, Taiwán, sea una sensación desde hace muchos años. ¿Te animas a descubrir todo lo que puede hacer por ti?

¿Qué tan saludable es el bubble tea?

De acuerdo con los expertos, el consumir ocasionalmente el té de burbujas no debería de causar ningún daño a la salud, especialmente si se prepara de forma casera y asegurándonos en no exceder las cantidades de azúcar recomendadas para nuestra dieta. Además, el té negro, verde oolong o earlgray suelen ser recomendados para algunos pacientes gracias a sus propiedades y lo mismo ocurre con la tapioca.

Este tipo de té se puede consumir frío o caliente. (Foto: Freepik)

Y es que este ingrediente que marca la tendencia y el sabor del bubble tea es extraído de la raíz de la yuca, de la que se sabe nos aporta grasas, proteínas, fibras y vitaminas como la B y la C, además de otros nutrientes como son los minerales y otros micronutrientes como el calcio, magnesio, el zinc o el hierro, al menos así lo indica una publicación de El Poder del Consumidor.

¿Qué es el té de burbujas?

El té de burbujas, de perlas o el bubble tea es una bebida originaria de Taiwán que se puede beber frío o caliente, más allá de ser el tradicional té que todos conocemos, este preparado destaca por contar tapioca en el fondo y que con cada sorbo podemos ir masticando. Entre los ingredientes que lleva esta deliciosa infusión destaca el té negro y el té verde, además del oloong; sin embargo, en la actualidad hay distintas versiones de la receta clásica.

Así que no te sorprendas si descubres que además de estos sabores que no son del agrado de todo el mundo por ser demasiado fuertes, encuentras otras alternativas y que se adapten mejor a tu paladar, por ejemplo el match o sabores de frutas. En cuanto a los acompañantes la leche no puede faltar, ya sea entera, deslactosada o vegetal, por lo que es perfecto también para aquellas personas que no consumen productos de origen animal.

Según se sabe, la tapioca por sí misma no sólo le aporta nutrientes a nuestro organismo, sino que también lo llena de beneficios que terminan por repercutir de forma positiva en la salud. Aquí te dejamos algunos de los aspectos positivos con los que estaría relacionado su consumo; sin embargo, es importante mencionar que el consumo siempre debe de hacerse siguiendo las recomendaciones de los médicos.

Recuerda que la siguiente lista sólo se asocia a la tapioca, misma que puedes preparar en otras recetas. (Foto: Freepik)

Previene la anemia

Mejora la circulación

Fortalece el sistema inmune

Nos llena de antioxidantes con los que retrasamos el envejecimiento de las células

Disminuye la inflamación

Mejora la digestión

Previene y combate el estreñimiento

Aporta energía

Es excelente alternativa para las personas que no consumen gluten

¿El té de burbujas es malo para la salud?

Sin embargo, debe de considerarse que esto únicamente refiere a la tapioca, pues para el preparado incluye otros ingredientes según el sabor de la infusión que se prepare, además que su versión comercial puede verse afectada por otros factores. Pese a los beneficios antes señalados, sitios especializados como Healthline, destacan que por su alto contenido en azúcares, grasas y calorías, no es una bebida que se recomiende consumir frecuentemente y que incluso se puede comparar con un refresco.

Por otro lado, es fundamental mencionar que aunque la tapioca tiene muchos beneficios, no se recomienda del todo, pues entre todo lo que nos aporta también destaca el almidón que a su vez es fuente de calorías que pueden resultar más perjudiciales que amigables con nuestro cuerpo. ¡Así que procura tener un balance al agregarlo a tu dieta!, y no olvides consultar con tu médico si esta bebida es buena para ti, especialmente si tienes algún padecimiento.

