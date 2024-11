Skiplagging, el truco para volar más barato que odian las aerolíneas

El precio de los vuelos comerciales se ha encarecido mucho luego de la pandemia, los precios pueden llegar a ser demasiado elevados por lo que si estás buscando la manera de hacer vuelos a bajo costo el skiplagging es una opción que te puede convenir. Se trata de compara un vuelo con un destino oculto para la aerolínea y así conseguir un boleto más barato, el truco está en elegir un vuelo con escala al destino que deseas viajar y no tomar el avión al destino final de tu boleto.

Esta es una práctica que no es ilegal, sin embargo las aerolíneas no están contentas con que se realice, pues aseguran que pierden costos de operación al no poder vender un asiento que en teoría ya estaba vendido pero que nadie usó. Puede resultar algo complejo ponerlo en práctica, para hacerte la vida más fácil

En palabras simples el skiplagging consiste en reservar un vuelo indirecto que es más barato que un vuelo directo y no tomar la conexión y fue idea de Aktarer Zaman quien creó la plataforma skiplagged.com que te ayuda a rastrear vuelos casi a la mitad de precio de lo que los encontrarías en aerolíneas incluso United Airlines lo demandó pero no tuvo éxito esa demanda. El anuncio inicial de su página advierte:

Nuestros vuelos son tan baratos que United nos demandó, pero ganamos

Zaman se dio cuenta que las aerolíneas operan de manera que tienen el control total de los mercados y que sus tarifas muchas veces no se relacionan con la distancia del vuelo, sino con la demanda que hay pues trabajan bajo un modelo de conexiones, explicó en entrevista a The New York Times.

Así que aprovechando sus conocimientos y habilidades como ingeniero desarrolló una plataforma que le permitió encontrar vuelos mucho más baratos y obviamente eso no le gustó a las aerolíneas, pues tan sólo medio año después de haber lanzado el sitio en el 2023 United Airlines y Orbitz lo demandaron.

Contrario a lo que pensaron las aerolíneas su plataforma se volvió más popular y creció el número de viajeros que la consumen, pero no todo es tan bueno como parece, pues si bien te ayuda a ahorrarte dinero hay consideraciones que debes tomar en cuenta y que te explicamos a continuación.

Es un buscador de vuelos. Foto: captura de pantalla https://es.skiplagged.com/

Una práctica que no es ilegal pero sí podría vetarte de algunas aerolíneas

Si bien hacer skiplagging no es ilegal hay ciertas recomendaciones que debes tomar en cuenta, la principal de ellas es que si la aerolínea te descubre podría cancelar tu pasaje y te quedas sin vuelo. Otra implicación es que es preferible que sólo viajes en equipaje de mano pues no podrás registrar tu equipaje, ya que al hacerlo éste llegará al destino final del vuelo y tú te quedarías en la escala.

Los expertos en esta práctica recomienda no hacerla con demasiada frecuencia, y sobre todo que no compres boletos de ida y vuelta, pues sería más fácil que la aerolínea te detecte y te impida el abordaje. Claro es importante aclarar que esto ha ocurrido sólo en casos donde los viajeros son frecuentes y realizan esta práctica de manera constante.

El skiplagging está prohibido en las condiciones de las aerolíneas y aunque no es una práctica ilegal, sí podría causarte problemas pues podrían vetarte de manera que ninguna aerolínea acepte tu viaje, esa sería la principal y más grave consecuencia de esta práctica que cada vez es más común entre viajeros.

Sigue leyendo:

Viva Aerobus tiene boletos de avión a tan solo 1 peso, estos son los destinos disponibles ¡Aprovecha!