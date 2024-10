Los mexicanos no hablamos sobre intervenciones estéticas: estudio

Con cada vez mayor frecuencia, las soluciones inyectables para tratamientos estéticos se encuentran al alcance de más personas. Y aunque muchas personas estarían dispuestas a hacérselos, pocas hablan sobre eso.

Un reciente estudio realizado por la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncológica y la compañía Galderma, reveló que los mexicanos somos reacios a hablar sobre la práctica de estos pequeños ajustes estéticos.

“Sabemos que en México hay esta secrecía acerca de hacerse estos tratamientos estéticos y lo sabemos por lo que notamos con nuestras familias, amigos, incluso cuando hacemos entrevistas de trabajo.

“Se analizaron alrededor de 200 mil publicaciones, de esas solo el 6 por ciento hablaba de los productos inyectables. En contraste, países como Estados Unidos, más o menos el 29 por ciento de las conversaciones son acerca de productos inyectables”, explica Diego Prieto, director de Estética Inyectable para Galderma.

Buscan mejorar su autoestima

Contrario a lo que se podría pensar, una de las razones que impulsan a la gente a practicarse alguna intervención estética es la de fortalecer su autoestima, corrigiendo aquellas cosas que generan alguna inseguridad.

“Una de las preguntas que hicimos era ver quién usaba filtros en sus llamadas y pues era bastante alto. Si no me equivoco, arriba del 40 por ciento de las personas lo utiliza. Eso está también muy relacionado con el número de personas que quiere hacerse un tratamiento estético.

Cerca del 40 por ciento de los encuestados estarían interesadas en practicarse alguna intervención estética. Foto: Pexels

“Es algo que también buscan las personas, sentirse mejor con sí mismos. De hecho, eso es algo que hacemos con muchos de nuestros estudios clínicos, donde no solo evaluamos la seguridad y eficacia, que es lo que nos piden las autoridades sanitarias, también metemos el tema de autoestima para tratar de entender el beneficio que tienen nuestros productos”, señala Prieto.

En contraste, un alto porcentaje duda en practicarse una intervención de este tipo debido a que los resultados finales pueden estar alejados de las expectativas iniciales, lo que genera una mayor desconfianza.

El miedo a los malos resultados es uno de los principales factores de desconfianza. Foto: Pexels

“Hicimos un estudio un poquito más a profundidad, donde entrevistamos a mil personas, mitad hombres, mitad mujeres, entre 18 y 60 años, para tratar de entender acerca de qué se hablaba, qué les preocupaba, etc.

“Lo principal es el miedo a resultados no naturales. Sí hay una parte económica, que les preocupa y realmente creen que es oneroso, pero también una parte muy importante es el miedo a ser juzgados”, detalla.

¿Cómo evitar riesgos en las intervenciones estéticas?

Para Prieto, tomar en serio esta decisión y comentarlo con personas que tengan conocimiento sobre el tema y sus complicaciones es clave para que ese arreglito funcione correctamente.

“El principal riesgo es no ir con alguien preparado, es estar teniendo esta conversación en donde no debes y estar mal informado. ¿Y dónde no debes tener esta conversación? En redes sociales, con lo que ves que las celebridades están compartiendo, porque eso es la experiencia de ellos.

“Lo que tienes que hacer es ir con el profesional de la salud, con un médico. Están las listas de profesionales de la salud, de las asociaciones. Por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncológica, que es con quien hicimos este estudio.

Consultar con expertos certificados es clave para una exitosa intervención. Foto: Pexels

El galeno destaca que, si bien no existen restricciones de edad para las intervenciones de este tipo, es clave tener una entrevista directa con el médico tratante para evitar tomar una decisión apresurada.

“El médico es la persona indicada para ver en qué momento se tiene que hacer el tratamiento, entonces lo regresaría a eso que es muy importante y esa sería mi principal recomendación.

“Otra sería, y salió en el estudio, que es no solo ver esto como un tratamiento de un cambio físico, sino también como un tratamiento de algo en el estado de ánimo, en la autoconfianza, y esto salió muy alto en el estudio también”, concluye.

