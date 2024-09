Gamaliel Román celebra ocho años de ser el Doctor de las Estrellas

Ha realizado 9 mil 500 liposucciones, procedimiento estético que ocupa el primer lugar de dicha naturaleza en México.

Se tienen registros, a nivel nacional, de que aproximadamente 860,718 mil liposucciones se realizan anualmente en el país y esto hace que México ocupe el quinto lugar a nivel mundial con mayor demanda en cirugías estéticas.

Asimismo, el especialista afirma que nunca imaginó el éxito que tendría y agradeció tanto a sus pacientes como a sus colaboradores por hacer esto posible.

"No dimensioné el éxito que iba a ser crear mi propia marca, no ha sido fácil; como en todo hemos tenido obstáculos, hemos superado de la mejor manera, me siento muy contento y obviamente vamos por muchos más años de éxito”, añade, e invita al público a estar pendientes de sus redes sociales, en donde encontrarán promociones y detalles de su próximo aniversario.