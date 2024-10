La icónica blusa de 70 pesos con la que Gala Montes deslumbró en el Gran Premio de México

Las redes sociales y otros factores, han convertido a la moda en algo inaccesible para la mayoría de las personas, pues gracias a las grandes pasarelas se piensa que para lucir icónica debes gastar miles o millones de pesos en un sólo outfit. Pero la realidad es que ésto se encuentra muy alejado de las verdaderas tendencias, pues si bien las casas de moda guían cuáles serán las prendas que se verán durante las temporadas, son las personas que visten diariamente quienes ponen las reglas.

Es así como una de las grandes inspiraciones actuales es la actriz y cantante Gala Montes, quien lleva una extensa carrera dentro del mundo del entretenimiento y con su aparición en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" se consolidó como una de las más grandes referencias de la moda juvenil. Y es que su autenticidad y carisma han capturado la atención del público, quienes también usan su inconfundible estilo a la hora de vestir.

Montes no solo es admirada por su talento, sino también por su carácter fuerte y, especialmente, por su estilo único y cercano a la gente, por lo que recientemente, llamó la atención en el Gran Premio de México, donde demostró que se puede brillar sin necesidad de costosos atuendos.

Gala Montes y su icónico outfit en el Gran Premio de México

El pasado fin de semana, el Gran Premio de Fórmula 1 en México fue el escenario perfecto para que Gala Montes, una de las invitadas más esperadas, causara revuelo con su estilo. Mientras muchas celebridades locales e internacionales, como Brad Pitt y la cantante Rosalía, asistían al evento en atuendos diseñados por las casas de moda más prestigiosas, Gala optó por algo totalmente diferente ya que lució un atuendo accesible, demostrando que la moda no depende del precio, sino de la actitud.

Para el evento, Gala Montes en gritar a los cuatro vientos que llevaba una blusa que costó apenas 70 pesos mexicanos (alrededor de 4 dólares) y una falda prestada, en contraste con las y los asistentes, quienes lucían prendas de marcas exclusivas: "este es un suéter que me costó como 70 pesos en Canadá. Esta falda me la prestaron. ¡Siempre había querido hacer un video de estos! Las botas son de Bershka. Lo único caro son los lentes y ya”, confesó la artista en un vídeo publicado en sus redes sociales. Montes demostró así que se puede asistir a eventos exclusivos sin necesidad de gastar millones en ropa, y su elección resonó de inmediato en sus seguidores y en las redes.

La resistencia ante un mundo que te pide consumir más

Y es que la elección de Gala Montes por un outfit así de barato no fue una simple decisión de estilo, sino que es también una declaración en contra del consumismo. En la actualidad, muchas celebridades están comenzando a redefinir los estándares de lo que significa “vestirse bien”; según un artículo de The New York Times, hay una tendencia creciente hacia la moda sostenible y la adquisición de prendas de segunda mano, como respuesta a la contaminación generada por la industria textil. Esta nueva visión impulsa a las y los seguidores de estos artistas a repensar su consumo ya elegir ropa de manera consciente.

La actitud de Montes, quien ha compartido en múltiples ocasiones que no tiene problemas en usar ropa económica o de tiendas de descuento, se alinea con este cambio global hacia la moda sostenible. Según Vogue Business, este movimiento ha ganado fuerza en años recientes debido a la concientización sobre el impacto ambiental del fast fashion y Gala Montes, con su estilo sencillo y accesible, se convierte en un modelo a seguir para aquellos que buscan consumir moda de manera responsable sin sacrificar el estilo.

Su humildad y estilo accesible la han convertido en un ícono que demuestra que no se necesita gastar grandes sumas para brillar en eventos de alto nivel.

Fotografía: Instagram/@galamontes

La autenticidad de Gala Montes ha traspasado el ámbito de la actuación, convirtiéndose en un símbolo de empoderamiento femenino. En un estudio publicado por Harvard Business Review, se menciona que el rol de las figuras públicas tiene un gran impacto en la autoestima de sus seguidores. Montes es conocida por promover la aceptación personal y por hablar de temas relevantes para las mujeres, como el valor de ser auténticas y la importancia de no seguir estereotipos impuestos por la sociedad.

El hecho de que Gala lleve prendas de bajo costo ha sido motivo de aplausos, especialmente entre sus seguidores. Para muchos, es inspirador ver a una figura pública que rompe con la tradición de celebridades inalcanzables y se presenta como una persona que no necesita extravagancias para brillar. Según el análisis de Women's Wear Daily , la tendencia de las celebridades hacia la moda accesible ha incrementado el interés del público en marcas increíbles, ya que parecen que estos atuendos reflejan su realidad.

Por ello, el impacto de Gala Montes va más allá de sus logros profesionales ya que su estilo ha capturado a un público que busca referentes reales y alcanzables. A través de sus elecciones de moda, la actriz y cantante mexicana ha demostrado que no necesita gastar grandes sumas para lucir espectacular y que, en su caso, la elegancia se encuentra en la sencillez y autenticidad. Su mensaje es claro: el valor de una persona no reside en la marca de su ropa, sino en quién es y cómo se expresa.

Montes ha dejado una marca en la industria del entretenimiento y en sus seguidores, quienes ven en ella una mujer auténtica y cercana.

Fotografía: Instagram/@galamontes

Montes ha dejado claro que su enfoque es disfrutar de su estilo personal sin importar lo que opinen los demás y con esta postura, ha logrado inspirar a mujeres y jóvenes a valorar más su autenticidad que las etiquetas de marca. Según un estudio del Fashion Institute of Technology, las tendencias actuales están inclinándose hacia una moda inclusiva y accesible, donde el estilo es una expresión individual que no está dictada por los precios, y figuras como Gala Montes son ejemplos claros de esta transformación en la industria.

Sigue leyendo:

Karime sorprende a Gala Montes con una romántica serenata, esta fue la canción que le dedicó: VIDEO

Gala Montes demuestra su talento al cantar en vivo y recibe elogios: “A Gala se le ama, respeta y reza”