¿Amor prohibido? Buscarían separar a Karime Pindter y Gala Montes, este es el motivo

El shippeo de Karime Pinter y Gala Montes las ha convertido en las favoritas del público manteniendo el éxito que obtuvieron en "La Casa de los Famosos México" por su amistad, simpatía, autenticidad y talento. Sin embargo, todo indica que el romance que tanto esperan sus fanáticos podría nunca ocurrir, pues dar el siguiente paso implicaría poner en riesgo su carrera luego de que les hicieran un fuerte llamado de atención para poner fin a los rumores de un noviazgo.

El team Mar se ganó el corazón del público con la unión que existía entre ellos, aunque la cercanía entre Gala Montes y la exestrella de "Acapulco Shore" de inmediato desató gran alboroto entre los fans que no dudaron en relacionarlas sentimentalmente. A su salida, las finalistas han expresado más de una vez el gran cariño que existe entre ellas y no descartaron poder tener una relación más seria.

Aunque esto podría nunca ocurrir, de acuerdo con el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava la televisora de San Ángel intentaría mantener separadas a las exparticipantes de "La Casa de los Famosos México" y terminar con los rumores de un romance. Esto debido a lo mucho que esto afectaría sus proyectos y la imagen que intentarían mantener ante el público con cada uno de éstos y que no coincide con lo el noviazgo que ellas intentan comenzar.

“Quieren hacer un reality, que no saben si con Gala o con Karime, como el de Nicola (…) Tampoco le está gustando a la televisora la imagen de Gala con novias porque le quieren dar la protagonista de las telenovelas. Entonces hablaron con las dos y les dieron: ‘Aquí le paran a su jueguito, le paran a sus besitos y sus cosas porque ustedes son un producto (…) Tuvieron que ponerles un stop a esto, por eso últimamente andan como amigas porque no quieren que anden promoviendo eso en su imagen”, reveló el también conductor.

Hasta el momento la actriz de "El señor de los cielos" no ha revelado detalles sobre sus próximos proyectos en televisión, pero el periodista Poncho Martínez reveló que otro de los motivos por el que intentarían separar a Gala Montes de Karime Pinter es que la televisora tiene preparado el protagónico de una telenovela para la también cantante en la compartiría créditos con Nicola Porcella como su pareja y Wendy Guevara como la villana.

Según me están diciendo, Nicola va a ser el protagonista de la nueva telenovela de Juan Osorio y lo que quieren es que su protagonista sea Gala Montes, serían la nueva pareja, es lo que se pretende. Por lo tanto, no conviene que se sepa tanto del romance de las 'Garime', en caso de que existiera, porque pues Gala protagonizará novela y sería una imagen que no quedaría con lo de la novela", dijo el también influencer.