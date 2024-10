¿De cuánto es la fortuna de María Carolina de Liechtenstein, la princesa MÁS RICA de Europa y que anunció boda con un venezolano?

El compromiso de María Carolina de Liechtenstein con el venezolano Leopoldo Maduro Vollmer se ha convertido en uno de los temas de conversación preferidos del momento, en especial porque su vida siempre se ha mantenido muy privada y alejada del foco mediático. Por supuesto, con el anuncio también llegaron algunas otras noticias importantes y uno de los aspectos más relevantes que se han recordado tras el compromiso real es que ella no sólo es nieta del príncipe Hans Adam II, lo que la hace parte de la realeza, sino que también es considerada como la princesa más rica de toda Europa.

Tras el anuncio en el que se adelantó que la royal se comprometió y en 2025 celebrará su boda con el importante gestor de inversiones oriundo de Venezuela, han surgido algunas dudas sobre este compromiso como son los perfiles de los futuros esposos, pero también de sus fortunas, en especial la de la princesa María Carolina Liechtenstein, de la que se sabe que supera la de otras royals como la princesa Leonor y la infanta Sofía, además de la propia reina Letizia, o los hijos del heredero al trono del Reino Unido, el príncipe William y aquí te lo contamos.

Cabe destacar que la bride to be no es la única miembro de la familia real que tiene una jugosa fortuna en sus cuentas de banco, ya que el resto de los miembros de la monarquía también tienen un patrimonio grande y considerable que ha dado de hablar más de una vez. Además de sus escándalos mediáticos, cuando se habla de paraísos fiscales siempre están incluidos en las listas; recordemos que no sólo pertenecen a la monarquía, sino que también están relacionados con los negocios por sus múltiples empresas de renombre.

Ahora que se anunció el compromiso con Leopoldo Maduro Vollmer, la sensación se despertó porque el venezolano se une a una de las familias más ricas de Europa, eso sin mencionar que el venezolano y la joven del Principado de Liechtenstein mantuvieron su relación en secreto, por lo que el matrimonio causó sorpresa a nivel mundial. Hoy te contamos de cuánto es la fortuna de la princesa.

Con este retrato se confirmó el compromiso de la única hija mujer del príncipe heredero de Liechtenstein. (Foto: The Princely House of Liechtenstein)

¿Quién es la princesa más rica?

María Carolina de Liechtenstein es considerada como la princesa más rica, al menos de toda Europa, de acuerdo con datos recientes se estima que la joven tiene una fortuna personal que asciende a tres mil 500 millones de dólares, misma que supera la de otras royas del continente europeo. Estos jugosos ingresos de la miembro de la monarquía de tan sólo 28 años ha forjado su patrimonio no sólo por su título y las relaciones familiares, sino también por los negocios en los que están involucrados como son las empresas.

¿Quién es María Carolina de Liechtenstein?

María Carolina de Liechtenstein es hija del príncipe heredero Alois y nieta del príncipe Hans Adam II, perteneciendo así a una de las familias reales más importantes y millonarias de Europa, quien a diferencia de otros royals, trata de llevar un perfil bajo y alejado de la opinión pública. La princesa tiene tres hermanos, José Venceslao, Jorge Antonio y Nicolás Sebastián, aunque será la primera en llegar al altar.

La royal nación en Grabs, Suiza, el 17 de octubre de 1996, siendo la única hija del príncipe heredero Luis de Liechtenstein y de la princesa Sofía de Baviera. Sobre sus estudios se sabe que estuvo en el internado Malvern College en Worcestershire, Inglaterra, junto a su hermano José Venceslao. Además estudió en la Escuela de Diseño Parsons en París y Nueva York; finalmente se graduó en el año 2020 de la Licenciatura en diseño de moda; al haber estado en estas dos grandes ciudades, es probable que allí haya conocido a su ahora prometido.

Aunque María Carolina es la hija del príncipe heredero al trono, ella no está en la línea de sucesión ya que en Liechtenstein sólo los hombres tienen este derecho, esto sin mencionar que ella fue la segunda en nacer, por lo que es su hermano, el príncipe José Venceslao, el segundo en la lista de sucesión tan sólo detrás de su padre.

Así luce la lujosa joya de compromiso. (Foto: The Princely House of Liechtenstein)

María Carolina de Liechtenstein se compromete con Leopoldo Maduro Vollmer

En un comunicado el Principado de Liechtenstein dio a conocer que la hija del heredero al trono, María Carolina, se comprometió con el venezolano Leopoldo Maduro Vollmer, con quien tuvo una relación alejada del foco mediático. En el mensaje que se compartió también se agregaron fotos de la pareja, donde se ve a la princesa más rica de Europa luciendo un enorme anillo de compromiso en el que destaca una esmeralda como piedra central y que está rodeada por diamantes.

¿Quién es Leopoldo Maduro Vollmer?

Leopoldo Maduro Vollmer, de 33 años, nació en Caracas, Venezuela, el 28 de octubre de 1990 y pertenece a una de las familias más importantes del país; se trata de Francisco Vicente Maduro Galindo y Sofía Vollmer De Marcellus. De acuerdo con los datos que se tienen sobre el prometido de la princesa de Liechtenstein, quien al igual que María Carolina lleva un perfil bajo, ha trabajado en la banca de inversión de París y de Nueva York, aunque por ahora se sabe que trabaja como gestor de inversiones en Londres.

Sigue leyendo:

La princesa Leonor se adelanta al invierno con el color que causará furor, es elegante, femenino y juvenil

Familia Real: El Príncipe de Gales presume su pasión por la NFL con estas FOTOS