Bill Gates y sus tres secretos para generar nuevas ideas que cambien al mundo

Bill Gates es una de las personas más inteligentes y exitosas del siglo veintiuno, y es conocido por su gran capacidad para innovar y tomar riesgos en pro del conocimiento, pues con sus ideas siempre esta pensando en alguna forma de aportarle algo nuevo al mundo.

A pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, algo que lo caracteriza es su sencillez, pues seguidamente se le puede ver dando conferencias y compartiendo su sabiduría con las nuevas generaciones, es por eso que hoy te compartimos sus tres secretos para generar nuevas ideas que cambien al mundo.

Bill ha impartido conferencias para estudiantes de secundaria

Foto: Archivo

"La regla de las cinco horas"

Esta es una practica que realiza Bill Gates cada semana, consiste en tomarse cinco horas a la semana (una hora por cada día de lunes a viernes), para aprender cosas nuevas y ejercitar el intelecto, ya sea leyendo, reflexionando o experimentando.

Dicha rutina permite desarrollar capacidades como organización, lógica, creatividad, así como la velocidad para encontrar las mejores soluciones a los problemas y optimizar el resultado.

Crear algo a partir de lo que ya existe

Para innovar en el mundo no se necesita inventar algo desde cero, muchas veces se trata de aprovechar los recursos que ya existen para crear algo nuevo a partir de ellos desde tu propia visión. Se trata más que nada de darle un "giro" a las cosas.

El mismo Gates aplico este secreto cuando compró el programa MS DOS y lo implemento en sus productos, dando nacimiento a un nuevo tipo de tecnología.

Gates aplicó este secreto durante el desarrollo de Microsoft

Foto: Archivo

Ten un compromiso con lo que haces

Generar una idea que cambie al mundo no es tarea fácil, no tanto por todo el proceso que implica llevarla acabo, si no, por que muchas veces las personas no tienen un compromiso con lo que hacen, la mayoría de veces trabajan en sus proyectos una o dos semanas para posteriormente rendirse y dejarlo en el abandono.

Sin embargo, siempre debes de recordar que el compromiso va más allá de ti, pues es también un compromiso con el mundo, pues tienes la oportunidad de lograr un cambio verdadero en el.

¿Cuántos idiomas habla Bill Gates?

Aunque cuenta con conocimientos básicos en latín y griego, el magnate únicamente habla ingles, lo cual lo ha hecho sentir mal, pues en sus propias palabras se siente tonto por no saber ningún idioma extranjero y comento que le gustaría aprender algún otro lenguaje.

¿Qué llevo al éxito a Bill Gates?

Desde su juventud, Gates siempre demostró tener una gran visión para los negocios, misma que años más tarde lo llevó a fundar en compañía de su amigo Paul Allen, la empresa tecnológica Microsoft.

Esto combinado con su pasión por la programación y su habilidad para correr riesgos sin miedo al fracaso, lo llevaron a formar una de las industrias más exitosas a nivel mundial.

Bill fundo Microsoft en 1975

Foto: Archivo

¿Quién es Bill Gates y que hizo?

Gates es un filántropo, empresario y desarrollador de software estadounidense nacido en octubre de 1955, en Seattle, Washington.

En 1975 fundo la corporación Microsoft y revoluciono el mundo de la programación cuando creo el lenguaje de programación BASIC, el cual permitió que las computadoras desarrollaran un idioma propio, lo que dio paso a que los equipos pudieran entender y llevar a cabo las instrucciones de los usuarios.