Tatuajes de mascotas: diseños para llevar a tu lomito por siempre

Llevar a tu lomito tatuado tu piel para algunas personas es una forma de demostrarles cuánto los aman. Hay quienes deciden dibujar el rostro de estos peluditos en alguna parte de su cuerpo cuando su mascota murió o porque simplemente los aman demasiado y quieren levarlos consigo toda vida.

Sea cual sea el motivo por el que decidas hacerte un tatuaje con el cuerpo o cara de tu perrito hoy en día existen miles de diseños que se adaptan a tu personalidad, gusto o incluso hay diseños minimalistas que aunque no lleven exactamente toda la silueta de tu peluditos se distingue a simple vista que se trata de tu mascota.

Tatuajes para llevar a tu mascota por siempre

Tatuaje de lomito

Hay quienes deciden recordar el rostro de su perrito en alguna parte de su cuerpo que vean constantemente para recordar. Un buen lugar puede ser en el antebrazo. Este diseño destaca por ser pequeño pero muy bien definido con el rostro del lomito. Adicionalmente lleva su nombre en la parte de abajo.

Tatuaje de perrito posando

Otra forma muy linda de llevar a tu perrito en un tatuaje es pedirle al diseñador que lo dibuje en alguna posición que a él le encantaba. Te sugerimos llevar una foto donde esté exactamente como le gusta o le gustaba. Aquí por ejemplo se puede apreciar que el peludito era de cabello crespo y su posición favorita era recostado. El tatuaje está muy bien detallado y está hecho a blanco y negro.

Tatuaje realista de lomito

Este es uno de los diseños más emotivos que encontramos en la web y sin duda es una tierna forma de homenajear a tu cachorro por los años o meses que pasó a tu lado. Los tatuajes realistas se distinguen por ser ser a color, marcando perfectamente los rasgos del lomito. Si lo prefieres y es de tu gusto, puedes añadir algunos detalles extra, por ejemplo en este diseño le colocaron una areola de ángel, lo que significa que el perrito murió pero ahora está convertido en ángel.

Tatuaje minimalista de perrito

Es imposible no distinguir a nuestro lomito con solo ver su silueta, y aunque no lo creas es posible hacer un diseño solo marcando algunas líneas. Este diseño es para gustos más reservados y minimalistas; con esta forma estarías llevando el rostro de tu perro con un delineado que lo hace ver tierno y a la vez muy creativo. En este estilo no se les detallan algunas características como su pelo o colores pero quedan perfectamente elaborados de su rostro.

Tatuajes de huellita de perrito

Si tu perro aún vive es el momento ideal para que tomes su huellita y la marques con tinta en una hoja de papel, porque esta te puede servir al momento o después para hacerte un tatuaje con su patita. Esta es una forma muy emotiva de llevar a tu perrito por siempre en tu piel, pues como su huellita no hay otra y quedará dibujada tal y como la tiene.