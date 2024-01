Spotify se pone en tendencia y lanza playlist estilo "coquette"

El estilo coquette está rebasando fronteras y ya es una de las tendencias más fuertes del momento. En los últimos días esta moda se ha colocado como la más popular en maquillaje, stylist, accesorios, diseños de uñas y hasta en contenido de redes sociales. Esta vez se apodera de tu oídos con un playlist que contiene toda la onda coquette.

El servicio de música digital Spotify quiso ponerse muy top con la moda coquette y lanzó una lista musical con canciones que pertenecen al estilo coquette. Como era de esperarse ya se está convirtiendo en un éxito y si tu eres de fan de esta tendencia tienes que escuchar este playlist a todo volumen.

Seguir leyendo:

Uñas coquette: colores y diseños que te harán lucir manos de princesa

3 accesorios básicos para unirte a la tendencia coquette

La lista de reproducción tiene 50 canciones | Foto: Captura de pantalla Spotify

Spotify lanza playlist estilo coquette

La plataforma de streaming, estrenó este jueves su lista musical bajo el nombre "Coquette: la favorita de dios, and she knows" ya se está posicionando en Spotify. Cuenta con 50 canciones de diferentes artistas como Kali Uchis, Harry Styles, Lana del Rey, Dua Lipa, Natalia Laforurcade, Taylor Swift, Frank Ocean, Fifty Fifty, Kenia Os, Elsa y el Mar, Mitski, entre otros.

Esta lista tiene un estilo musical homogéneo; destaca por ser mayormente pop pero mezcla otros estilos musicales como Indie Pop en inglés y español, por lo que en la lista sobre salen artistas estadounidenses, británicos y mexicanos que cantan estos géneros.

Los temas son interpretados por diferentes artistas | Foto: Captura de pantalla Spotify

La lista de canciones resaltan por albergar detalles pertenecientes al estilo coquette como emplear los colores rosas en sus videoclips o en la vestimenta de los artistas e incluso en la portada de sus álbums. Este playlist está acaparando la música más popular y ya tiene miles de me gusta.

Hay cantante mexicanos, estadounidenses y mexicanos | Foto: Captura de pantalla Spotify

¿Cómo es la moda coquette?

Esta moda comenzó desde el 2023 pero fue a principios del 2024 cuando comenzó a volverse muy popular especialmente en TikTok, donde usuarios comenzaron a crear contenido sobre este estilo. La moda se volvió tan popular que en poco tiempo ya había videos de moda, accesorios, maquillaje y uñas.

El estilo coquette que se traduce como “coqueto” se caracteriza por mezclar estilos de diferentes épocas, resaltar la hiperfeminidad, así como la delicadeza y romanticismo. La moda coquette está siendo retomada de algunos personajes célebres de la historia francesa como María Antonieta pero también le añade toques noventeros. Los colores representativos de esta tendencia son el rosa, beige y blanco y uno de los accesorios que no puede faltar en un look coquette es un moño y listones rosas.

Lo que más resalta en el estilo coquette es el color rosa | Foto: Pinterest

¿Cómo llevar el estilo coquette correctamente?

Es muy fácil, solo debes apegarte lo más que puedas a los elementos que te mencionamos arriba. El estilo coquette lleva accesorios grandes pero delicados y tiernos, de preferencia en tonos rosados y pastel. No olvides que para ser una auténtica coquette debes llevar un listón rosa. Puedes ver en Pinterest algunas imágenes para darte inspo.