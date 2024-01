Estos son los beneficios de echarle un vistazo a tu guardarropa al inicio del año

Aunque ya ha pasado la primera quincena de 2024, los propósitos que hicimos para el Año Nuevo no hacen sino arrancar y uno de ellos podría ser renovar tu imagen. Acercarse a las prendas que ya tienes no solo podría ayudarte en ello, sino que también te ahorraría un poco de dinero en el proceso.

“Cuando empezamos el año tenemos propósitos y es un buen momento también para manifestar qué quieres en el futuro, y consideramos que una de las cosas que más nos ancla al al pasado son las cosas que tenemos”, señala Cecilia Ollero, country manager de la aplicación GoTrendier.

Darle un vistazo a las prendas que llevan guardadas algún tiempo en el clóset no solo puede ayudarte en el proceso de reafirmar un estilo, también puede ser terapéutico al recordar otros tiempos e incluso cerrar ciclos con atuendos del pasado.

“Muchas veces en nuestros armarios tenemos muchísima ropa o accesorios que llevan ahí años, que no sabemos siquiera si son aún de nuestro estilo o nos quedan bien, tenemos tantas cosas que hasta se nos olvidan”, argumenta Ollero.

Reafirma tu imagen

Aunque nadie es inmune a las tendencias cambiantes de la moda, con el tiempo eliges las cosas con las que te sientes mejor, con lo cual vas configurando una imagen que te hace único entre las personas.

Un acercamiento a las cosas que has atesorado por años te puede dar pistas acerca de cómo evolucionaste para llegar hasta tu imagen actual, por lo que incorporarlas a una vestimenta contemporánea es una profunda declaración de identidad.

Analizar tu armario te puede llevar a redescubrir tesoros ocultos. Foto: Pexels

“Al final, la moda y la manera en la que nos vestimos no deja de ser una forma de expresarnos y presentarnos ante el mundo. Por eso es importante hacer el ejercicio de quién soy yo y cómo quiero que me vean, y en ese proceso también ir dejando las prendas que ya no se identifican con nosotros”, detalla la experta.

Ollero señala que este ejercicio no solo puede ahorrarte algo de dinero al reutilizar prendas en buen estado, sino que te puede ayudar a reencontrarte con regalos o pasajes que compartiste con otras personas.

Muchas de las tendencias de la moda del pasado suelen volver a estar en boga. Foto: Pexels

“Ese proceso de limpieza también te enfrenta a reencontrarte con piezas que casi se te habían olvidado, y de repente recuerdas una chaqueta que te regaló tu madre y a lo mejor sí la puedes reincorporar porque es algo que te trae buenos recuerdos, me acerca a dónde quiero estar.

“También es más fácil combinar y hacer estilismos cuando sabes lo que tienes en el armario. Tenemos tal cantidad de cosas que a veces tenemos una paradoja de la elección: tenemos tantas opciones, que es más difícil elegir”, concluyó.