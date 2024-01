3 flecos que estarán en tendencia este 2024 y te ayudarán a cerrar cualquier ciclo

Para muchas personas, el cabello es una de sus cualidades más apreciadas, por lo que el cambiar de look puede resultar complicado debido al miedo de no sentirse bien con el cambio. Es por ello que tomar la decisión de cortarse el fleco o no puede ser una tarea realmente complicada y aunque podemos ver mil referencias en donde el fleco luce espectacular, este mantenimiento constante no es algo agradable para muchas personas, pero a pesar de ello, el fleco es parte de ese estilo atemporal que muchas personas desean.

3 tipos de fleco que estarán reinando el street style este 2024

Ante tantas variables, es comprensible que te sientas indecisa al momento de elegir cortarte el fleco, sin embargo, si la idea ya ha comenzado a rondar en tu mente, podría ser el momento perfecto para arriesgarte porque después de todo, el cabello crece y cambiar de look puede significar un nuevo comienzo en este 2024. Así que si te encuentras en búsqueda de un estilo nuevo, te dejo tres tipos de fleco que estarán siendo tendencia en los próximos meses y así puedas inspirarte para cortar tu cabello.

Explorar las variedades disponibles puede brindarte la confianza necesaria para abrazar este cambio capilar.

Fotografía: Pinterest.

Fleco recto y tupido: este es un estilo clásico y atemporal y se caracteriza por un corte preciso y denso que brinda un volumen significativo, asegurando que el mechón de cabello permanezca en su lugar en todo momento. Este tipo de fleco es especialmente adecuado para aquellas personas con cabello grueso, ya que la textura y la densidad contribuyen a resaltar su forma distintiva y a mantener su estructura a lo largo del día.

Estilo cortina: los "curtain bangs" ofrecen una forma estilizada para enmarcar el rostro, la longitud y ligereza característica de este estilo permiten que se pueda recoger de manera completa, aportando un toque de pulcritud a cualquier peinado. Optar por curtain bangs es una excelente manera de experimentar con un flequillo sin comprometerse con un estilo demasiado estructurado.

Baby Bangs: este tipo de flequillo, que se ubica a mitad de la frente, emana una vibra indie extraordinaria y al igual que con el fleco recto convencional, tienes la opción de elegir un corte nítido y definido o degradar las puntas para lograr un look más desenfadado y dinámico. Los baby bangs son una declaración audaz y moderna, perfecta para quienes buscan un toque distintivo en su apariencia.

Al elegir cualquier estilo de fleco, es importante considerar la naturaleza de tu cabello y cómo se adapta a este estilo específico para lograr el resultado deseado.

Fotografía: Pinterest.

¿Cómo cuidar el fleco?

Mantener un flequillo implica una dedicación considerable, ya que su alto nivel de exigencia abarca desde el constante despunte hasta la aplicación de mascarillas especializadas. Para asegurarte de que tu fleco siempre luzca impecable, toma nota de estos esenciales que te harán ayudarán a cuidar tu corte en todo momento:

Retoca el corte regularmente: programa visitas al salón o hazlo en casa cada dos o tres semanas para mantener la forma y longitud ideales de tu flequillo.

Shampoo en seco: utiliza un shampoo en seco para mantener la frescura de tu fleco sin la necesidad de lavar el resto de tu cabello con tanta frecuencia.

Spray fijador adecuado: encuentra un spray fijador que mantenga tu fleco en su lugar sin resecar demasiado tu cabello, evitando así que pierda su vitalidad.

Kit de accesorios especializados: arma un conjunto de accesorios, como rodillos y pinzas, diseñados específicamente para estilizar tu flequillo. Estos elementos te ayudarán a mantener la forma deseada y a darle el estilo que prefieras en cada ocasión.