El microbikini de dorado con el que Kim Kardashian reventó la tendencia del verano 2023

El clan Kardashian-Jenner se ha convertido sin duda en un referente de moda por sus atuendos que muestran lo mejor de las tendencias haciendo suyas cada una de ellas. El verano no fue la excepción y los trajes de baño que lucieron las colocaron de inmediato como una de las figuras más destacadas de la temporada siendo el bikini dorado el que le ganó halagos a Kim Kardashian por su diseño mini con el que presumió su envidiable figura.

La estrella del reality show “Keeping Up with the Kardashians” se abrió paso con éxito en la feroz industria de las pasarelas, aunque como una personalidad que acaparó las miradas fuera de éstas con atuendos que pueden ir de lo extravagante a lo elegante sin dejar de lado el glamour con un toque de sexy. El estilo de la socialité ha desatado un gran debate debido a que ha demostrado estar dispuesta a todo por lucir impecable siempre dispuesta a dejar huella con looks que resultan dolorosos y un tormento.

Bikini dorado de Kim Kardashian para despedir el verano. Foto: IG @kimkardashian

Aunque los comentarios negativos son algo que la tienen sin cuidado y así lo ha dejado claro con frases como la que dijo en The New York Times: “Intentaré cualquier cosa. Si me dijeras que literalmente tengo que comer caca todos los días y que me vería más joven, lo haría. Podría hacerlo". Esto se suma a los dolorosos tratamientos a los que se ha sometido para lucir impecable, más aún durante el verano que luce delicados trajes de baño que también son parte de las tendencias.

Ejemplo de ello es el microbikini con el que despidió al verano este 2023, pues tiene un diseño clásico en triángulo pero minimalista tanto en el sostén como en la parte baja del conjunto. El tono dorado fue lo que la sumó a las tendencias ya que famosas como Hailey Bieber y su hermana Kylie Jenner fueron algunas de las que se arriesgaron a usar el mismo color inspirando a sus seguidores.

Bikinis de Kim Kardashian para el verano

Aunque la también empresaria se arriesgo con conjuntos que sólo los más osados están dispuestos a replicar, como aquel que brilla en la oscuridad o los que llevan diseños minimalista en los que presumió su figura, también lució trajes de baño cuyo diseño regresa con fuerza cada primavera y verano siempre de la mano con las mejores tendencias.

Kim Kardashian con traje de baño estilo Barbie. Foto: IG @kimkardashian

El rosa fue uno de los colores favoritos esta temporada debido a la fiebre por la cinta "Barbie", por lo que fue posible verlo en todo tipo de atuendos; sin embargo, también es parte de la tendencia de los tonos vibrantes para el verano por lo que podría considerarse un básico de cualquier guararropa que podrá usarse cada año sin temor a quedar fuera de la moda.

Como ejemplo el bikini que lució Kim Kardashian con un diseño clásico y cómodo, similar al de color azul que arrebató suspiros en Instagram. Este tono también es un favorito del verano y muestra de ello los conjuntos que lucieron la cantante Belinda y la modelo Hailey Bieber durante sus vacaciones en la playa, complementando con accesorios en tonos pastel o estampados con flores.

Azul, el color del verano para las celebridades. Foto: IG @kimkardashian

