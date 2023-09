3 outfits para hacer que resalten las medias blancas que serán tendencia este Otoño-Invierno 2023

A finales de los años 80 y principios de los 90, la princesa Diana puso en tendencia las medias blancas y casi treinta años después regresan a colocarse como la prenda del otoño, así que lee con atención y mira bien sus características porque no te pueden faltar unas para tus outfits de los próximos meses.

Las medias blancas, mate en transparencias, con grecas o brillosas, son ideales combinarlas con un total look, es decir en vestimentas de una sola tonalidad, pues de esta forma destaca el color, se convierten en las protagonistas y elevan tu estilo de una forma sencilla y muy original.

Un look ideal para las medicas blancas es con mini falda o mini vestido | Foto: Pinterest

¿Cómo usar las medias blancas en tendencia para otoño?

Si quieres elevar al máximo el potencial de tu look, te sugerimos usar las medias blancas con estampado. Estas clásicas por excelencia deben llevarse con mini faldas, vestidos cortos o en un look over size como este, incluso puedes usarlas con botas altas, siempre y cuando uses los tonos indicados para alargar tu figura.

Las medias estampadas llegan para completar tu outfit | Foto: Pinterest

Las medias blancas mate probablemente te hagan recordar tus looks de la infancia, pero en realidad hay un gran repertorio de outfits que hoy se pueden usar y no es casualidad que la firma francesa Chanel las haya traído a sus pasarelas para el otoño-invierno 2023-2024. Así no olvides usarlas con diseños lisos, prendas neutras y si así lo prefieres con tacones, incluso puedes atreverte a llevarlas con sandalias.

Las medias en tono mate resaltan tus piernas | Foto: Pinterest

Sofisticadas por excelencia, estas medias harán que tu look de noche, debido a que este estilo permite que se vea el tono natural de la piel, permite que se puedan combinar con más colores, para ellas no es necesario optar por un outfit de un solo tono, por el contrario, puedes dar rienda suelta a tu creatividad y hasta usar colores metálicos.

Para los looks más elegantes, lo mejor es usar las medias de semi transparencia | Foto: Pinterest

Algo que no podemos dejar de mencionar sobre las medias blancas es que son ideales para los climas fríos, y aunque muchas veces las usamos debajo de nuestras prendas para guardar calor, lo mejor es resaltarlas y darle a nuestro look una transformación muy trendy con los colores que también verán en tendencia para otoño como el magenta, azul rey, verde olivo y los que no pueden faltar; negro y blanco.

