¿Cuál es la mejor edad para comprar tu primer auto? Esto dicen los expertos

La decisión de comprar tu primer auto es emocionante y llena de expectativas. Sin embargo, es importante considerar varios factores antes de tomar esta importante decisión. La mayoría de las instituciones financieras establecen ciertas pautas que debes considerar antes de adentrarte en la carga y responsabilidad que implica adquirir un vehículo, las cuales suelen conseguirse en determinado rango de edad.

La decisión debe basarse en una combinación de factores personales, financieros y de experiencia en la conducción. Asegúrate de cumplir con los requisitos establecidos por las instituciones financieras y considera cuidadosamente tus habilidades y necesidades como conductor. Al hacerlo, estarás mejor preparado para disfrutar de tu primer auto de manera segura y responsable.

¿Cuál es la edad ideal para comprar tu primer coche?

El banco BBVA asegura que lo primero que debes responder es: “¿Para qué te va a servir el auto?”, pues si no es una necesidad debes pensarlo dos veces. Varios blogs especializados en autos sostienen que debes ser mayor de edad, tener al menos entre 1 y 2 años de experiencia laboral y tener un buen flujo financiero, pues de lo contrario, sólo te provocarán problemas.

Bank of America sostiene que otro aspecto importante a considerar es el costo asociado con la compra y el mantenimiento del automóvil. Esto es sencillo cuando se tiene una estabilidad financiera, la cual se debe planear más que obtener. Es importante que “en la etapa de la juventud, entre los 18 y 25 años, empecemos a definir nuestro plan a nivel personal y financiero, con metas y objetivos concretos”, señala el banco Scotia Bank.

En resumen, no hay una edad “ideal” universal para comprar tu primer auto. Sin embargo, en los blogs especializados coinciden en que la edad ideal para no comprometer tu vida financiera al comprar un auto está entre los 25 y 30 años, eso siempre y cuando tengas la capacidad económica; si la consigues antes, es válido darte el lujo de adquirir un coche.

¿Cómo comprar mi primer auto?

Bank of America también recomienda establecer un presupuesto y “saber cuánto puede gastar le ayudará a enfocarse en los autos que realmente puede comprar. Puede que planee pagar directamente el vehículo con dinero que ya tenga ahorrado”. Si se sacará un préstamo, estar consciente de que no se podrán adquirir deudas extras para no comprometer su gasto corriente.

Otra cosa es que debes aprender a manejar antes de adquirir un automóvil, lo cual es crucial por varias razones. Primero, te brinda la habilidad de evaluar qué tipo de vehículo se adapta mejor a tus necesidades y habilidades al volante. Además, permite familiarizarte con las reglas de tráfico y las responsabilidades que conlleva tener un coche, reduciendo así los riesgos de accidentes.

