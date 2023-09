Esta ropa transparente en tus outfits está de moda

En el último año, una tendencia audaz y atrevida ha invadido la escena de la moda, desde las celebridades como Florence Pugh hasta las influencers como Oriana Sabatini. Se trata de la tendencia 'naked', que ha conquistado las pasarelas y las calles por igual, llevando la moda a un nuevo nivel de transparencia y sensualidad.

¿Qué tienes que saber sobre la tendencia 'naked' y cómo llevarla en tus looks diarios? Aquí te lo contamos.

Naked, la tendencia de la temporada

Esta tendencia comenzó con el "no pant", una declaración audaz de no usar pantalones que desafía las normas convencionales de la moda. Pero no se detuvo ahí, evolucionó hacia el "naked dress", una versión aún más osada.

En primavera, tanto en París, así como en Nueva York, las calles se llenaron de vestidos 100% transparentes que dejan al descubierto la ropa interior o los bodies. Además, se vieron looks con pantalones de tul u organza combinados con tank tops o camisas de estilo sastrero. Incluso los bóxers de algodón masculinos se fusionaron con musculosas prendas deportivas o camisas con bolsillos.

La tendencia naked no se limita solo a la ropa; también ha llegado al calzado. Sandalias, chatas y franciscanas transparentes o de plástico en diversos colores son la elección del momento. El destape del cuerpo se ha convertido en la tendencia estrella de esta primavera.

Aquí algunas de las tendencias que más resaltan para la temporada.

Body de red

Body de red es una de las tendencias más comunes para la temporada. | Créditos: Captura

Top de manga larga

El top de manga larga se ha estado usando en latinoamérica. | Créditos: Captura.

Falda midi naked

Las faldas naked traslúcidas son una buena opción para fiestas. | Créditos: Captura.

Naked dress bordado

Al igual que las faldas naked traslúcidas, las naked dress son una buena opción para fiestas. | Créditos: Captura.

Remera estampada naked

Las remeras con diseños únicos se unen a la tendencia de la temporada. | Créditos: Captura

La clave para abrazar esta tendencia es la confianza. Si te atreves a todo, genial, pero si prefieres dar tus primeros pasos en esta dirección, comienza por usar vestidos translúcidos, ya sean de falda o pantalón. Lo esencial es que permitas que se vea algo de piel de manera sutil y elegante.

Sigue leyendo

Telescopio espacial James Webb descubre "prueba irrefutable" de vida en luna de Júpiter

Cómo es el Satán 2, la poderosa arma rusa capaz de portar 10 bombas nucleares y que probablemente podría borrar completamente a un país

Ibrahim Pasha: Luego de 12 años, así luce el actor que dio vida al querido personaje en El Sultán