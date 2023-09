¿Cómo limpiar las tablas para picar alimentos?, esta es la mejor manera

No cabe duda que en la cocina, la tabla de picar alimentos es uno de los utensilios más usados, pero ¿alguna vez te has preguntado qué tan limpia está esa superficie donde rebanas tus vegetales y carnes? Mantenerla impecable es más que una elección estética; es una necesidad para garantizar la salubridad de tus alimentos y no enfermarte, pues de hacer algo más podrías incurrir en la contaminación cruzada.

Sólo debes tener cuidado. Foto: Freepik.

La tabla de picar está expuesta a todo tipo de ingredientes y aunque cada uno tiene su encanto y beneficios, también pueden albergar bacterias nocivas. Y aquí no estamos hablando solo de los pequeños invasores invisibles; piensa en los residuos de pesticidas y otros químicos que podrían acechar en tus alimentos. ¿La solución? Un buen ritual de limpieza.

¿Cómo desinfectar la tabla de picar?

Cuando usamos la misma tabla para cortar diferentes tipos de alimentos, corremos el riesgo de contaminación cruzada. Imagina que cortas pollo crudo y luego, en la misma tabla, las lechugas para tu ensalada. Las bacterias del pollo pueden fácilmente transferirse a las verduras, poniendo en peligro tu salud. Para evitar este riesgo, puedes optar por tablas distintas para cada tipo de alimento. Además, es recomendable usar desinfectantes específicos para acabar con esas microscópicas amenazas.

No olvides limpiar bien toda la cocina. Foto: Freepik.

Ahora, vayamos al grano: ¿cómo lavar la tabla de picar de manera efectiva? Primero, desecha los restos de comida y lávala con agua caliente y jabón. ¿Parece suficiente? Tal vez, pero hay más. Después del lavado básico, sumérgela en una solución de agua con vinagre o con un poco de cloro apta para alimentos durante unos minutos. Este paso adicional te brindará una capa extra de protección contra las bacterias.

¿Cada cuánto cambiarlas?

Limpieza y desinfección son esenciales, pero no lo son todo. Con el tiempo, las tablas de madera pueden mostrar signos de desgaste como hendiduras, las cuales son hogares ideales para bacterias. En estos casos, un cambio podría ser necesario. Las de plástico, aunque más resistentes, también pueden deteriorarse y requerirán eventual reemplazo.

Usa desinfectantes. Foto: Freepik.

El acto de lavar tu tabla de picar es un ritual que va más allá del simple acto de limpiar; es un compromiso con la salud y el bienestar tuyo y de los que te rodean. Así que la próxima vez que decidas preparar una comida deliciosa, asegúrate de que tu inseparable tabla de picar esté tan fresca como los ingredientes que vas a utilizar.

