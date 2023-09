5 tipos de flores amarillas que puedes regalar este 21 de septiembre

Una de las canciones más populares de los 2000 fue la que salía como tema secundario en "Floricienta", telenovela juvenil que traspasó fronteras y que incluso hoy en día es considerada como una de las joyas de la pantalla chica de Argentina. El nombre de la melodía es "Flores Amarillas" y ha inspirado a que muchas parejas en diversas partes del mundo acostumbren regalarse arreglos florales y ramos de flores en esta particular tonalidad.

Por lo cual, no es de extrañarse que este 21 de septiembre sea el marco perfecto para cumplir el sueño de muchas jóvenes que crecieron imaginando que su príncipe azul les llevaría unas flores amarillas para acabar con su tristeza y darles un rayito de esperanza representado en un detalle que, de hecho, emula el brillo del sol, posicionándose así como una prueba del amor eterno. Así que si aún no has comprado este detalle para tu ser amado, te damos algunas ideas de tipos de flores amarillas que puedes regalar este 21 de septiembre del 2023.

Este 21 de septiembre es uno de los días en los que se acostumbra regalar flores amarillas / Pinterest: @crikanh

Flores amarillas para regalar

Una idea clásica de flores amarillas para regalar son las rosas en esta tonalidad, algo que no sólo terminará por sacarle una sonrisa a tu ser amado, sino que le hará saber lo mucho que te importa, ya que, tradicionalmente, este tipo de flores se relaciona con el optimismo, la energía y la amistad, así que si pretendes declararle tu amor a un amigo o amiga, un arreglo hecho a base de este ejemplar es una opción ideal.

Si bien un clásico son las rosas amarillas, hay otras opciones que puedes explorar para darle una sorpresa a tu persona especial, tales como girasoles, los cuales además de ser muy llamativos, son más resistentes que las rosas y pueden llegar a durar semanas con cuidados mínimos, característica que las hace un regalo ideal para las novias descuidadas a las que no se les dan las plantas.

Los girasoles son la flor amarilla por excelencia / Pinterest: @hermannsteph

En caso de que tengas en mente innovar por completo la tradición de regalar flores amarillas el 21 de septiembre, lo que tienes que hacer es apostarle a ejemplares más exóticos, tales como los narcisos o los tulipanes, especies que de hecho tienen un significado muy especial, espiritualmente hablando, pues mientras los primeros son relacionados con el renacimiento, los nuevos comienzos, la vida eterna y el amor no correspondido, los segundos se asocian con las relaciones duraderas, los buenos deseos y la admiración.

Finalmente, si quieres regalar una flor original y aesthetic, entonces será mejor que consideres las gerberas amarillas, mismas que muchas personas asocian con la versión petite de un girasol, aunque en realidad simbolizan cosas completamente diferentes. Esto en atención a que, los girasoles representan el amor incondicional y la pasión, contrario a las gerberas amarillas que se relacionan con el éxito, la gloria, los lujos y la riquezas, por lo cual son un regalo ideal entre parejas que están empezando a vivir juntas.

Las gerberas son una excelente opción para innovar los ramos de flores amarillas / Pinterest: @eldiariodejess

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

Aunque en general, la mayoría de las personas relacionan las flores amarillas con la canción de "Floricienta", telenovela de origen argentino que se hizo muy popular en varios países de América Latina, lo cierto es que la razón por la que se regalan este tipo de flores específicamente el 21 de septiembre es porque se conmemora el Día Internacional de la Paz.

La iniciativa fue establecida por las Naciones Unidas en 1981 con la intención de promover la paz y la no violencia en el mundo, y aunque el objetivo era muy noble, con el paso del tiempo, la tradición de regalar flores amarillas fue desvaneciéndose, hasta que el 2020, debido a la retransmisión de "Floricienta" y "Lola, érase una vez", versión mexicana de la telenovela original, volvió a cobrar furor el hecho de regalar flores amarillas, detalle que incluso cuenta con una canción interpretada por las protagonistas de ambos melodramas.

No dudes en regalar narcisos amarillos este 21 de septiembre / Pinterest: @veronicamposd

Sin embargo, hay que dejar en claro que la relación directa entre la telenovela argentina y obsequiar flores amarillas también se tiende a llevar a cabo el 21 de marzo, fecha que marca el inicio de la primavera, mientras que este 21 de septiembre, este obsequio se relaciona con la paz y con el amor, especialmente el no correspondido, aunque en general, las parejas lo utilizan para demostrar su afecto y conexión.

Pero si nadie te regaló flores amarillas este 21 de septiembre, ya tienes algunas opciones para comprarte tu misma un ramo o arreglo floral que le dé un toque de vida a tu hogar y te haga sentir inmersa en un cuento de hadas, tal y como imaginaba la protagonista de Floricienta.

Si quieres dar unas flores amarillas perpetuas también puedes optar por las que son de crochet / Foto: Pinterest

