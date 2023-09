¿Cómo usar minifalda después de los 40 años? JLo tiene la respuesta

Con el paso de los años, la moda se ha ido adaptando, pues aunque antes los expertos en alta costura aseguraban que las mujeres mayores de 40 años no deberían usar minifalda, hoy en día se puede observar que esta regla ya no aplica, ya que se pueden ver más personas utilizando con mucho estilo esta prenda, como por ejemplo, JLo, una celebridad que ha demostrado que estas piezas son perfectas para lucir juveniles y elegantes.

Jennifer Lopez ya tiene 54 años, sin embargo, es un ejemplo de moda y buen gusto para mujeres de todas las edades, desde las más jóvenes, hasta las maduras, pero sobre todo, para aquellas que están en esta transición de comenzar a vestirse más formales, pero sin dejar de verse atrevidas y cautivadoras. Es así como la intérprete de "On the Floor" presume que se puede lucir cualquier tipo de pieza de ropa, sin importar la edad.

JLo opta por el estilo juvenil IG @jlo

Luce minifaldas como Jennifer Lopez

La también actriz le ha puesto su estilo a cualquier look, pues aunque prefiere las faldas entalladas y vestidos ajustados largos, de vez en cuando presume en sus redes sociales algunos outfits con minifaldas. Esta prenda es muy juvenil, sobre todo cuando tiene estampados, líneas y cuadros, por lo que la protagonista de "Marry Me" sabe muy bien como combinarlos para que no pierda ese toque, con el cual conquista a sus fans y se confirma como un ícono de la moda.

Por ejemplo, JLo modeló una falda corta amarilla con líneas blancas que a su vez estaba adornada con unos botones en los costados. La actriz y cantante lo coordinó un una blusa blanca, que desabotonó para amarrar a la cintura y lucir un escote profundo, haciendo de este un look veraniego, perfecto para presumir las piernas durante unos días en la playa o la alberca, o bien en una fiesta en el jardín.

La cantante también tiene un estilo arriesgado IG @jlo

De igual forma, la intérprete de "Dance Again" es fanática de los conjuntos, por lo que al momento de llevar una minifalda no podría ser la excepción. En el escenario, la artista gusta de llevar outfits arriesgados con los que enseñe su trabajada figura, por lo que también elige faldas con aberturas, como aquella de estilo cut out con cuerdas en los costados que mostró en los Video Music Awards del 2021, en donde definitivamente robó suspiros al coordinarlo con un top de mangas largas con un escote que empezaba en el abdomen hacia el cuello.

La cantante combina sus prendas a la perfección IG @jlo

SIGUE LEYENDO:

¡JLo, no veas esto! Captan a Ben Affleck muy cariñoso con Jennifer Garner

Jlo paraliza la red con la camisa desabotonada con más estilo de la temporada