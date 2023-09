Mantén las pulsaciones antes de conocer por qué cada vez más gente usa bicarbonato de sodio y un chorro de agua en los muebles de tela

Los sillones de tela pueden darle un toque especial y acogedor a cualquier sala de estar, pero también requieren un mantenimiento constante para evitar las temidas manchas que pueden arruinar su apariencia. Existen formas efectivas y económicas para mantener tus muebles impecables. Te revelamos un truco casero para limpiar a fondo tus sofás y deshacerte de esas manchas obstinadas.

La acumulación de suciedad en los sillones es un problema común. Ya sea por el uso constante del sofá, las travesuras de los niños o la preferencia de nuestras mascotas por descansar en él, las manchas pueden aparecer en cualquier momento. Para mantener tus muebles en buen estado y prolongar su vida útil, es esencial abordar estas manchas de manera adecuada y eficaz. El bicarbonato de sodio es un aliado poderoso en la lucha contra las manchas en los muebles de tela.

El dúo del detergente y el bicarbonato son ideales para la limpieza de tus muebles de tela. Fuente: Pinterest

Uso efectivo del bicarbonato de sodio y detergente en tus sillones

Para preparar este remedio casero vas a necesitar: 1 cucharada de bicarbonato de sodio, 1 cucharadita de detergente y 1 litro de agua tibia en un recipiente. Debes mezclar los productos en el líquido. Posteriormente, debes humedecer una esponja con la preparación y frotar suavemente las zonas manchadas de la tapicería. Luego, limpia con un trapo seco que no suelte pelusa. Debes dejar secar el sillón por completo. En el caso, que tu sofá de tela posea una mancha de grasa, simplemente aplica bicarbonato de sodio sobre el área afectada y espera a que actúe antes de limpiar.

Vale mencionar que este truco casero con bicarbonato de sodio y detergente es efectivo para eliminar manchas en los sillones de tela, es esencial recordar algunas recomendaciones importantes. No dejes que las manchas permanezcan sin limpiar durante mucho tiempo, ya que esto puede hacer que sean más difíciles de eliminar. Además, evita el uso de jabón para limpiar las manchas, ya que esto podría empeorar la situación.

Recuerda realizar una prueba en una pequeña parte del sillón antes de aplicar la solución. Fuente: Pinterest

Es importante señalar que antes de aplicar la solución con bicarbonato, debes realizar una prueba en una pequeña parte del tejido que no sea visible para asegurarte de que no cause decoloración. Mantener tus sillones de tela en perfecto estado es más sencillo de lo que parece, y con este remedio casero podrás disfrutar de un ambiente limpio y acogedor en tu hogar sin necesidad de realizar un gasto económico.