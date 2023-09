Los pantalones jogger son la tendencia de otoño para lucir espectacular, palabra de Carmen Villalobos

Carmen Villalobos no deja de irradiar belleza y talento, la actriz ha estado muy activa en sus redes sociales y constantemente muestra a sus fans los diferentes outfits que usa día con día. Es así como la colombiana ya se ha vuelto un referente de moda y prenda que usa no tarda mucho en volverse tendencia, pues además sabe perfectamente cómo destacar su figura y darle protagonismo a sus looks.

A través de su cuenta de Instagram, la también conductora comparte cómo vive su día a día ya sea dentro fuera del set, incluso le gusta mostrar a sus seguidores cuando se maquilla o arregla para que ellos le den su punto de vista. Con 22.1 millones de seguidores, los outfits de Villalobos son replicados por miles de mujeres.

Carmen se mostró contenta al presumir su look a sus 22 millones de seguidores | Foto: Instagram @cvillaloboss

¿Cómo usar el pantalón jogger? Carmen Villalobos da la muestra

Este fin de semana, la actriz protagonista de "Sin Senos No Hay Paraíso", se dejó ver enfundada en un fabuloso jogger negro con broches, el cual combinó con un crop-top de cuello alto y mangas en color blanco, pero el toque chic se lo dio al añadir un chaleco en tono morado que definitivamente resaltó su look.

Este estilo de pantalones son muy cómodos y prácticos, los podemos combinar con absolutamente todo y además estiliza nuestra figura ya que al quedar arriba de los tobillos hace que nuestras piernas se vean mucho más largas. Al usarlos le estaremos añadiendo versatilidad y originalidad a nuestro look, ya sea para llevarlos con algo formal o para casual.

La conductora tiene uno de los estilos más increíbles de la televisión | Foto: Instagram @cvillaloboss

Algo que definitivamente no podemos dejar pasar es que al ser amplios de arriba a abajo nos pueden agregar volumen a nuestra figura, así que lo ideal es llevarlos con blusas entallas y ombligueras, también sin ideales con tacones, aunque en la vestimenta de Villalobos podemos ver que también con tenis quedan fenomenales.

