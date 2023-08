Ángela Aguilar se adelanta a las tendencias de otoño con look de pantalones acampanados y top negro

En la escena de la música mexicana existen muchos exponentes que representan dignamente este género musical y la joven Ángela Aguilera es un claro ejemplo de ello ya que a su corta edad ha logrado consolidarse como una de las grandes promesas del regional mexicano, pero no sólo esto ha hecho que sus seguidores se enamoren de ella, sino que también ha demostrado tener un agudo sentido de la moda, usando todas las tendencias a su favor.

Si hay algo que caracteriza el estilo de Ángela a la hora de vestir es su elegancia y porte al posar a la cámara con hermosos conjuntos, pero sin dejar de lado la juventud, frescura y belleza que ha traído consigo. Es así como su cuenta de Instagram se encuentra repleta de imágenes que funcionan como inspiración para sus seguidoras, quienes se han inspirado en su estilo para poder lucir hermosas y elegantes en cualquier situación.

La joven cantante se ha convertido en un ícono de la moda para sus seguidoras.

Fotografía: Instagram/@angela_aguilar_

Los jeans acampanados ideales para el otoño que usa Ángela Aguilar

En esta ocasión, Ángela Aguilar compartió un par de fotografías en donde se le puede ver luciendo unos pantalones acampanados de mezclilla que complementó a la perfección con un top negro muy básico, a este atuendo lo coronó con un sombrero y unas sandalias con plataforma, que son ideales para sentirte cómoda durante el día, sin perder el estilo y la elegancia, tal como la cantante.

Los pantalones acampanados evocan una estética retro de los años 60 y 70, lo que les da un toque nostálgico y atractivo.

Fotografía: Instagram/@angela_aguilar_

Esta combinación robó suspiros entre sus seguidores, quienes no dudaron en demostrarle su amor diciéndole lo hermosa que lucía y es que aunque las prendas puedan parecer muy básicas, cuando se trata de elegancia no hay más que recurrir a ellas debido a que juntas pueden crear un look perfecto para cualquier ocasión, sin dejar atrás el estilo y sofisticación que las prendas clásicas pueden lograr.

Las expertas afirman que estos pantalones son conocidos por su corte que se ensancha hacia abajo, lo que crea una figura visualmente más equilibrada ya que su forma acampanada puede ayudar a disimular caderas anchas y muslos más voluminosos, al tiempo que alarga las piernas y realza la figura.

Estos pantalones son una tendencia de moda actual que te permite mantener un estilo actualizado.

Fotografía: Instagram/@angela_aguilar_

Y aunque no lo parezca, los jeans acampanados son una opción perfecta para la próxima temporada otoñal ya que las pasarelas de alta costura nos han hecho ver que la prenda revivió para complementar las tendencias actuales ya que debido a su corte, brindan una mayor cobertura y protección contra el frío y son muy cómodos y favorecedores para distintas siluetas, lo que te permitirá sentirte relajada y moverte con facilidad.

