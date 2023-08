Taylor Swift: estos son los mejores diseños de uñas según tu era favorita

¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! El dia de hoy por fin dan incio los conciertos de Tyalor Swift en la Ciudad de México, la euforia se respira en el aire y todas las swifties han clavado su cuchillo en la tierra a manera de ritual para evitar que las lluvias lleguen a tirar el evento; de la misma manera, TikTok se ha llenado de videos en donde las y los fans muestran sus outfits ganadores para poder disfrutar del concierto y aunque no muchas tienen el tiempo o la habilidad para pegar miles de lentejuelas a una falda, existen otras maneras de dar a conocer tu amor por la rubia.

Y es que en el mundo del nail art todo es posible, por lo que el plasmar las eras por las que la música de Taylor ha pasado puede ser una opción sencilla y discreta para llevar un poco de esta historia musical en la punta de tus dedos. Ya sea que te gusten los estilos más discretos o minimalistas o, por el contrario, aquellos que llevan brillos y detalles enormes, seguramente encontrarás un diseño que vaya con lo que has estado buscando.

Las uñas son un lienzo en donde puedes plasmar las mejores ideas para completar tu look.

Fotografía: Instagram/@taylorswift

Dime cuál era de Taylor Swift es tu favorita, y te diré cuál es tu diseño de uñas perfecto

Tanto si prefieres una marcada vibra country como una esencia elegante y clásica, si te inclinas hacia el brillo o abrazas el minimalismo, las redes sociales están llenas de infinitas ideas para diseños de uñas inspirados en el estilo de Taylor Swift. Pero no hace falta que te agobies, estoy aquí para hacer el trabajo más sencillo, por lo que me he tomado la libertad de sacar la esencia de cada era musical para que puedas plasmarlo en tu manicura, así que sigue leyendo para descubrir el diseño perfecto para ti

En este recorrido por las eras de Taylor Swift, encontrarás una gama de propuestas de diseños de uñas que capturan la esencia de cada periodo musical.

Fotografía: Instagram/@taylorswift

Era "Taylor Swift": uñas con diseños campestres

Inspirada por una estética inconfundiblemente country, recordar los comienzos de su carrera nos transporta a una colección de estilos con un toque rústico y campestre, por lo que el diseño a cuadros, más conocido como el patrón vichy, emerge como una elección excepcional para un manicura que respire autenticidad swiftie.

La clave para lograr un patrón perfecto radica en apostar por tonos pastel, que aportan una moderna reinterpretación al diseño, y considerar la posibilidad de agregar detalles adicionales mediante diseños florales, de esta manera, inyectas un toque de frescura y vitalidad al diseño, logrando un equilibrio perfecto entre la nostalgia country y una perspectiva contemporánea.

Al adoptar este diseño de uñas, no solo estarás rindiendo homenaje a los comienzos de Taylor Swift, sino que también te sumergirás en una tendencia de moda que celebra la fusión entre el pasado y el presente.

Fotografía: Pinterest.

Era "Fearless": manicura boho

Para capturar la esencia de este periodo musical y llevar uno de los diseños de uñas más emblemáticos de Taylor Swift, la clave es abrazar las manicuras con una influencia natural ya que esta estética se destaca a través de detalles ornamentados con estampados florales o incluso elementos evocadores de encaje ya que estos diseños reflejan la frescura y el romance de la era mientras que añaden un toque de elegancia y sofisticación que captura la naturaleza boho chic de esa época musical porque se ha considerado una era llena de vitalidad y expresión individual, y estos diseños de uñas te brindan la oportunidad de sumergirte en esa vibrante energía mientras adornas tus uñas con un toque distintivo y significativo.

Estos diseños no solo son una oportunidad para rendir homenaje a la evolución artística de Taylor, sino que también permiten que tu estilo personal brille a través de las opciones de diseño.

Fotografía: Pinterest.

Era "Speak Now": uñas moradas llenas de elegancia y misterio

Es innegable que durante esta era, los tonos lila, morado y ultravioleta se convirtieron en auténticos emblemas y cuando estos colores se mezclan con la tendencia de uñas estilo aura se obtiene la elección perfecta para abrazar esta paleta de colores que destila una esencia distintivamente swiftie; puedes llevar este estilo de manera minimalista, disfrutando de la sutil transición de colores, o elevarlo al siguiente nivel agregando brillo a través de aplicaciones o esmaltes con acabado shimery. Las tonalidades lila y morado son un reflejo de la identidad visual de la era y las uñas estilo aura con el efecto difuminado añaden un toque de misterio y magia ideal para disfrutar de su concierto en la Ciudad de México.

Estos colores nos invitan a revivir los beauty looks de corte romántico pero con un toque audaz.

Fotografía: Pinterest.

Era "Red": manicura clásica y glamurosa

La era "Red" nos cuenta una historia rica en emociones y para evocar las uñas más icónicas de Taylor Swift en esta etapa, no hay nada mejor que una manicura francesa en un vibrante tono rojo escarlata, pero aquí está el giro: anímate a incorporar toques de brillo para darle un nivel de llamativo, diversión y audacia que se destaque en cualquier evento.

Este diseño de uñas encapsula la intensidad emocional y la energía en constante evolución que caracterizan la era, además, e rojo escarlata es una declaración de pasión y poder, mientras que los destellos de brillo añaden un toque de celebración y confianza; ya sea que lo luzcas en un concierto o en cualquier ocasión especial, esta elección te permitirá capturar la esencia de la era.

Al llevar este manicure, no solo estarás rindiendo tributo a la música y la evolución artística de Taylor Swift, sino que también estarás canalizando la fuerza y la expresión que impregnan la era "Red".

Fotografía: Pinterest.

Era "1989": manicura de colores

Si tu objetivo es aventurarte con una manicura más versátil, entonces la era "1989" de Taylor Swift es la fuente perfecta de inspiración ya que este álbum fue un torbellino de estilos (y emociones) que naturalmente nos inspira a adoptar manicuras que pueden acompañarte en cualquier ocasión.

Desde el fin del romanticismo hasta la rebeldía total de una femme fatale, "1989" es un testimonio de constante transformación, es por ello que una manicura poderosa y llamativa es la elección perfecta para reflejar esta mezcla de emociones, es así como los esmaltes metálicos son la mejor opción porque añaden un toque de audacia y modernidad que refleja la energía en constante cambio.

Ya sea que desees un estilo audaz y llamativo o uno más refinado y elegante, esta elección te permite llevar la esencia de la era "1989" en tu manicura.

Fotografía: Pinterest.

Era "Reputation": manicura rebelde y oscura

Una estética mucho más oscura es perfecta para representar esta era llena de empoderamiento ya que en medio de canciones que reflejan transformación y sacaron a relucir nuestros alter egos, podemos apreciar una marcada preferencia por el color negro, aplicaciones metálicas y estampados de serpiente, es así como la propuesta para capturar la esencia de esta época de empoderamiento y venganza es un manicure que experimente con el esmalte negro en todas sus variaciones, si lo prefieres también puedes mezclarlo con un tono rojo para crear aún más impacto en la manicura, recuerda que lo importante es dejarte llevar por la rebeldía que impregna la era.

Estos diseños de uñas reflejan la evolución artística de Taylor y te brindan la oportunidad de llevar un look que es un reflejo directo de su actitud desafiante.

Fotografía: Pinterest.

Era "Lover": manicura romántica

La mezcla cautivadora de múltiples y delicados tonos pastel define a la perfección esta era, inspirando así diseños de nail art que fusionan una vibrante modernidad con un toque de romanticismo, es por ello que los esmaltes iridiscentes y tornasolados son la elección perfecta para destacar por completo ya que ofrecen un encanto cambiante y mágico que resplandecerá en medio de cualquier iluminación.

Este estilo de diseño de uñas te permite abrazar la dualidad de la era y crear un look que es simultáneamente moderno y romántico ya que los tonos pastel reflejan la suavidad y la autenticidad de la música de Taylor Swift en esta etapa, mientras que los esmaltes iridiscentes y tornasolados añaden un toque de misterio y magia, capturando la esencia de su estilo musical.

Ya sea que optes por un estilo discreto y elegante o por uno lleno de destellos y detalles, estarás llevando contigo un pedacito de la era y mostrando tu pasión por la música.

Fotografía: Pinterest.

Era "Folklore": una manicura minimalista

Esta era se caracteriza por su introspección, lo que puede plasmarse en una manicura más sencilla, práctica y natural por lo que el minimalismo es el protagonista de este diseño y cuando se trata de destacar en The Eras Tour, las mejores apuestas se centran en los diseños de uñas multicolores, pero con un enfoque en tonalidades neutras y terrosas que encapsulan la estética característica de este álbum.

La elección de un diseño de uñas minimalista refleja la serenidad y la introspección que caracteriza a la música de Taylor Swift en esta era, mientras que la simplicidad de estos diseños también resalta la belleza natural de tus uñas, permitiéndote lucir un look fresco y auténtico, además, los tonos neutros y terrosos añaden un toque de calidez y profundidad que coincide con la esencia de la música.

Ya sea que optes por un diseño completamente monocromático o por jugar con tonos neutros en un estilo multicolor, estarás adoptando un look que es un reflejo directo de la era y de tu estilo personal.

Fotografía: Pinterest.

Era "Evermore": uñas discretas y tiernas

El año 2020 estuvo marcado por el confinamiento, una circunstancia que seguramente influyó en la creación de uno de los álbumes más reflexivos de Taylor Swift y para plasmar esta sensación en las uñas se puede hacer uso del cottagecore, estética que inspira neutralidad, naturalidad, minimalismo y calma, en perfecta sintonía con la atmósfera de cada una de sus canciones.

En medio de un entorno en constante cambio, la elección de un diseño de uñas que emule el cottagecore es un tributo a la simplicidad y la conexión con la naturaleza ya que este estilo evoca la belleza de lo cotidiano y la autenticidad y al optar por él, estás capturando la sensación de tranquilidad y serenidad que permea en la música de Taylor Swift en este álbum.

Los tonos neutros y terrosos, así como los diseños sencillos y elegantes, son la esencia misma del cottagecore y reflejan la introspección y la autenticidad de la música.

Fotografía: Pinterest.

Era "Midnights": la hora de brillar

Lentejuelas, cristales y un toque de brillantina, así se presentan las uñas al estilo Taylor Swift que marcan la era Midnights, ya que este periodo es la oportunidad perfecta para entregarte a un manicure deslumbrante y llamativo, para lograrlo debes combinar aplicaciones lujosas con una base de tonalidad neutra, sin embargo, también puedes atreverte a experimentar con esmaltes en colores intensos o metálicos, evocando la profundidad de la noche y los matices oscuros característicos de esta era.

Este estilo de diseño de uñas te permite sumergirte en el glamur que definen la era ya que las aplicaciones lujosas (como perlas y priedras brillantes) añaden un toque de sofisticación y brillo que refleja la personalidad deslumbrante de Taylor Swift en esta época. Ya sea que optes por un diseño con cristales brillantes, un toque de glitter o un esmalte en tonos profundos, estarás llevando un look que es una declaración audaz de estilo y un reflejo de la actitud nocturna y electrizante de la música de la rubia.

Si buscas un diseño diferente y lleno de vida, esta era es la opción perfecta para tu manicura.

Fotografía: Pinterest.

La selección de estos diseños de uñas no solo hace más accesible la tarea de encontrar inspiración para tu look, sino que también te brinda la oportunidad de conectar con la música de Taylor Swift a través de la moda y el estilo ya que al adoptar uno de estos diseños, estarás llevando contigo un pedacito de la artista y su evolución musical, fusionando tu admiración por su música con tu propio sentido de la moda.

