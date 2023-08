¿Cuáles son los primeros síntomas de una persona con Alzheimer?

Uno de los temores más grandes es salir de casa y no saber cómo regresar, como si todo fuera una pesadilla; desconocer qué día es y en el peor de los casos, olvidar nuestro nombre, signos de demencia; de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), ésta es un término general para varias enfermedades que generalmente son de naturaleza crónica y progresiva, que resultan en deterioros cognitivos e interfieren con el capacidad para realizar las actividades cotidianas.

Mayo Clinc -entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación- define que la demencia es producto de una enfermedad cerebral, el Alzheimer es la más frecuente, un trastorno del cerebro que empeora con el tiempo, caracterizado por cambios en el cerebro que hacen que éste se encoja y que las neuronas cerebrales mueran conforme pasa el tiempo.

Los signos empeoran con el tiempo. Foto: Pexels

¿Qué es lo primero que olvida una persona con Alzheimer?

De acuerdo con la Fundación del Cerebro, organización española sin fines de lucro y dedicada a la divulgación científica sobre enfermedades neurológicas, los primeros signos ocurren lentamente y son casi imperceptibles, motivo por el que es difícil identificar su comienzo preciso. No obstante, hay que prestar especial atención a la pérdida de memoria inmediata, por ejemplo, estar alerta si no se recuerda lo que se comió unas horas antes o los nombres de personas cercanas. Además de la pérdida de memoria corta, hay otras señales de demencia; Alzheimer´s Association creó un listado de señales que pueden experimentarse, como errores al sumar o restar, no encontrar la palabra exacta; asimismo, las siguientes:

Poner atención especial en la pérdida de memoria corta. Foto: Pexels

Resolver problemas: dificultad para manejar cuentas mensuales o problemas para concentrarse.

dificultad para manejar cuentas mensuales o problemas para concentrarse. Desempeñar actividades cotidianas : en casa, en el trabajo o en cualquier otro lugar, desde presentar dificultad para llegar a un lugar conocido, hasta recordar instrucciones para realizar alguna tarea.

: en casa, en el trabajo o en cualquier otro lugar, desde presentar dificultad para llegar a un lugar conocido, hasta recordar instrucciones para realizar alguna tarea. Desorientación de tiempo y ubicación: no recordar fechas, estaciones del año, u olvidar dónde cómo se llegó hasta ese lugar.

no recordar fechas, estaciones del año, u olvidar dónde cómo se llegó hasta ese lugar. El uso de palabras: dificultad para seguir o participar de una conversación, recordar palabras al momento de hablar o escribir.

¿Qué tan común es el Alzheimer en México?

De acuerdo con el Gobierno de México, en 2021, la OMS estimó una cifra aproximada de 60 millones de personas a nivel global que viven con Alzheimer, de las cuales 8.1 por ciento son mujeres y 5.4 por ciento, hombres mayores de 65 años. En particular, en México, se calcula aproximadamente un millón 300 mil personas padecen la enfermedad de Alzheimer, cifra que representa entre 60 y 70 por ciento de los diagnósticos de demencia y afecta con mayor frecuencia a las personas mayores de 65 años.

