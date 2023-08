Los trajes de baño con los que Belinda elevó las tendencias del verano | FOTOS

Antes de su regreso a los escenarios, Belinda decidió tomarse unos días de descanso en paradisiacos destinos donde aprovechó los días calurosos de verano para lucir sus mejores atuendos playeros. La cantante comenzó en Tailandia con minivestidos llenos de color que reflejan más de su personalidad alegre y fue directo a los elegantes bikinis con los que mostró su faceta más arriesgada al presumir su envidiable figura.

La cantante, quien recientemente celebró su cumpleaños 34, fue una de las invitadas especiales de una famosa marca de joyería durante un encuentro con otras celebridades e influencers en Tailandia. La visita a aquel país significó un derroche de elegancia y sensualidad con atuendos coloridos que la sumaron a una de las tendencias favoritas de la temporada con minivestidos llenos de color.

Belinda derrocha elegancia en Tailandia con bikini verde. Foto: IG @belindapop

A través de su cuenta de Instagram, Belinda compartió más de sus vacaciones y una postal que dividió opiniones fue aquella en la que posa junto a un elefante como parte de la visita a un santuario donde se encargan de rescatarlos. En medio de la controversia, fanáticos decidieron enfocarse en la belleza de la cantante y le hicieron saber lo hermosa que lucía con su conjunto ideal para el verano.

El bikini de la intérprete de "Luz sin gravedad" tiene un diseño clásico triangular con cintas en la cintura que aportan un toque romántico. El conjunto tiene un efecto degradado en tonos naranja, verde y café que es ideal para quienes desean resaltar los destellos naturales de la piel por el bronceado. Lo complementó con un collar de flores naturales y joyería.

Bikinis de Belinda durante el verano

Los colores rojo, blanco y negro son básicos en cualquier guardarropa ya que no pasan de moda y para los trajes de baño no son la excepción, pues brindan a cualquier look elegancia y toques de sensualidad. Esto es parte del estilo de Belinda, que también se ve mercado por los tonos románticos y alegres que dan a sus atuendos una apariencia divertida que es parte de su personalidad.

Bikini rojo de Belinda para el verano. Foto: IG @belindapop

El traje de baño rojo que lució la también actriz posando desde un yate es ejemplo de ello, pues el tono transmite al instante poder, fuerza y sensualidad. El conjunto tiene un diseño con escote pronunciado y detalles dorados en las cintas que delinean su figura en la cintura. Lo complementó con joyería y nada más, por lo que también mostró su belleza natural sin una gota de maquillaje.

El azul es sin duda el color que resalta la belleza de la cantante y es algo que sabe a la perfección, por ello, gran parte de sus atuendos durante el verano fueron en este tono. Como el bikini con detalles brillantes en el sostén y una minifalda con detalles fruncidos en los costados que ajustan perfecto a su figura, lo complementó con una elegante camisa amarilla y una bolsa a juego.

Bikini azul con el que Belinda brillo en sus vacaciones de verano. Foto. IG @belindapop

