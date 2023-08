El microbikini negro con el que Samadhi Zendejas reventó la tendencia del verano 2023 | FOTOS

Samadhi Zendejas es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, pues se ha ganado el corazón del público gracia a su talento, simpatía y cautivadora belleza. Esto es algo que no duda en presumir en redes sociales con cada look que también revela su pasión por la moda al llevar lo mejor de las tendencias, el verano no es la excepción y acapara las miradas con delicados trajes de baño que le permiten lucir más de su envidiable figura.

La protagonista de “Mariposa de barrio” ha disfrutado de las altas temperaturas de la temporada mientras consiente a sus fans con postales de sus vacaciones en las que derrocha belleza, todo con atuendos apegados a su estilo repleto de glamour y brillo. Aunque cuando se trata de días de descanso opta por looks casuales para una apariencia más relajada con toques juveniles en prendas llenas de color, otra de las tendencias favoritas del verano.

Microbikini negro de Samadhi Zendejas. Foto: IG @samadhiza

El microbikini en color negro que llevó durante sus vacaciones en Cancún es ejemplo de ello, pues tiene un sujetador con diseño clásico triangular a juego con el bikini que tiene detalles fruncidos con los que añade el toque de sensualidad que tanto la caracteriza y que resaltó al instante las curvas en su figura. Lo complementó con un gorro verde estilo bucket que llegó con fuerza durante este verano, dispuesto a permanecer las siguientes temporadas.

Con el diseño en su bikini muestra parte de su pasión por la moda, pues se trata de un estilo al revés o “upside down”, cuya popularidad despuntó en 2020 luego de que las Kardashian-Jenner lo lucieron por primera vez en un derroche de glamour. El nombre surgió gracias al modelo Xena de la popular marca de trajes de baño Sommer Swim, aunque ya es replicado por otras casas de moda y marcas en todo el mundo.

Samadhi Zendejas luce microbikini negro con gorro verde. Foto: IG @samadhiza

Looks playeros de Samadhi Zendejas

Para nadie es un secreto que la moda es cíclica y que cuando se trata de tendencias hay algunas que persisten cada temporada, esto sucede con los tonos vibrantes durante la primavera y el verano por lo que es común verlos en todos los atuendos con diseños llamativos. Los trajes de baño no son la excepción y con toques de elegancia, Samadhi Zendejas muestra sus mejores atuendos para disfrutar de los días soleados.

Bikini de Samadhi Zendejas con efecto metálico. Foto: IG @samadhiza

Uno de los más recientes es el delicado conjunto con el que posó desde un yate, pues aunque en su diseño tiene detalles brillantes con efecto metálico son sus colores los que le brindan el toque elegante. La prenda tiene tanto en el sujetador como en el bikini tonos vino, dorado y rosas que también brinda una apariencia romántica, la actriz lo complementó con un sombrero tejido y una camisa oversize roja.

Otro de los conjuntos con toques de color que lució la actriz, de 28 años de edad, durante este verano fue aquel que llevó en su sujetador un tono verde con escote de corazón y tiras cruzadas. Lo combinó con un bikini en color negro que brinda la sofisticación parte de sus atuendos y complemento con lentes a juego estilo los 50.

Bikini verde con escote cruzado de Samadhi Zendejasa. Foto: IG @samadhiza

