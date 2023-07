Curvy Zelma impone tendencia con la bikini con más estilo de la temporada

Una de las famosas que demuestra que la talla y el estilo no están peleados es Curvy Zelma. La presentadora constantemente sorprende con sus looks, y no le teme a nada a la hora de lucirse con diseños arriesgados y coquetos, como los bañadores, que parecen ser su prenda favorita para presumir de su cuerpazo.

Curvy Zelma, de 31 años, que recientemente dio a conocer que regresa a la pantalla chica con el programa "La rueda de la suerte", se luce con los atuendos más a la moda, con los que demuestra que no teme a probar con estilos diversos, como lo dejó ver con este mini vestido con el color que será tendencia en esta temporada, por ser vibrante, así como su escote elegante que nunca pasa de moda.

Curvy Zelma posando. Fuente: Instagram

Zelma Cherem, como realmente se llama la también influencer de modas, da clases de estilo para las mujeres curvy o también llamadas plus size, y se ha posicionado como un ejemplo de amor propio para muchas que se sienten inseguras con su figura, pues con cada uno de los atuendos que publica en sus cuentas de redes sociales causa furor, coronándose como auténtica amante de las tendencias.

Con su delantera cerca de la cámara, Curvy Zelma enamoró a todos

Curvy Zelma, suma más de 746 mil fanáticos en Instagram, que ya la han posicionado como un ícono de estilo, como lo demostró este domingo con un bikini tan ajustado que su delantera casi explota. La artista eligió su feed de la red social de la camarita para dar muestras de su belleza.

Curvy Zelma posando. Fuente: Instagram

Mirando a la cámara con seriedad y haciendo que su parte delantera se lleve todas las vistas, Zelma conquistó a su enorme fandom que no perdieron la posibilidad de comentarle de todo y a su vez, regalarle más de 20 mil likes.

