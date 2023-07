¿Cómo dormir rápido? El truco definitivo para olvidarte del insomnio

Las noches pueden convertirse en un martirio y en un agotamiento mental para las personas que sufren de insomnio, pues la desesperación por no poder dormir rápido los lleva a dar vueltas en la cama para encontrar la mejor posición para descansar y en casos muy frecuentes también se llenan de pensamientos en los que el estrés ya no sólo se hace presente por no poder conciliar el sueño, sino también por todos los pendientes que hay que resolver al día siguiente.

El insomnio puede convertirse en el mayor enemigo de quienes lo sufren, ya que además de todo lo anterior, a la mañana siguiente hay que enfrentar un nuevo día lleno de actividades que pueden llegar a verse interrumpidas por el cansancio acumulado noche tras noche por la incapacidad de no poder conseguir el descanso. La buena noticia es que existe un truco definitivo para dormir rápido y que incluso es recomendado por los expertos.

¿Cómo conciliar el sueño en minutos?

De acuerdo con profesionales de la salud, la relajación es una pieza clave para lograr dormir rápido y sin importar la circunstancia en la que te encuentres, es decir, si el calor o tus pensamientos te impiden ir a descansar en cuanto tu cabeza toda la almohada. Aunque el pensar en relajarse puede parecer una tarea difícil ante el estrés que se vive en el momento, lo cierto es que la única técnica que hay que seguir es practicar la respiración abdominal. ¿La conoces?

Para los profesionales de la salud de MedlinePlus, el truco definitivo para olvidarse del insomnio es la respiración abdominal que es muy fácil de realizar y con la que caerás dormido en menos de dos minutos. Lo único que tienes que hacer es poner una mano sobre tu vientre. Posteriormente inhalar y permitir que el vientre se infle hasta que la mano también se eleve; sin embargo, es muy importante que no muevas el pecho.

Finalmente, contén la respiración y cuenta hasta cinco y procede a exhalar tratando de prolongar la eliminación del aire por otros cinco segundos; una vez logrado esto, repite esta técnica de respiración un par de veces más y notarás cómo el sueño se apodera de ti. ¿Lo pondrías a prueba?

¿Por qué me da insomnio?

Aunque el insomnio puede ser algo que no amerita mayor preocupación, lo cierto es que no debe de pasar desapercibido, pues de algo agudo puede llegar a convertirse en algo crónico; sin embargo, en este último caso es importante recordar que se puede prolongar de un mes a más tiempo. Si bien no se sabe por qué ocurre este problema relacionado al sueño, existen algunos factores que pueden detonarlo como:

Estrés en el trabajo

Presiones familiares

Evento traumático

Problemas médicos

Uso de medicamentos

Trastornos del sueño

Consumo de sustancias como la cafeína, el tabaco y el alcohol

