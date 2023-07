Georgina Rodríguez presume el minishort ideal para viajar durante sus vacaciones de verano

El verano está en su apogeo y con el muchos famosos aprovechan para salir de viaje con sus familias, tal es el caso del futbolista Cristiano Ronaldo y de su familia, pues junto a Georgina Rodríguez protagonizan unas vacaciones de envidia en la costa de Portugal donde se han divertido a lo grande disfrutando del mar y de su tiempo libre.

La pareja sabe que lo más importante es pasar tiempo en familia por que lo pierden oportunidad de hacer viajes juntos cuando sus complicadas agendas se los permiten, así que no dudan en gozar como familia unida los bellos días del verano en la tierra natal del exitoso deportista y es la propia Georgina quien comparte en sus redes los looks que ha ideado para estas fechas.

Georgina Rodríguez es toda una celebridad de la moda. Foto: Instagram: @georginagio

Georgina Rodríguez se luce en minishort

La comodidad y un buen look no están peleadas y muestra de ello es este minishort gris que usó Georgina Rodríguez para viajar a sus vacaciones, lo acompañó con una camiseta de algodón color blanca, un bolso negro y unas gafas del mismo color. El detalle de distinción lo hizo un collar con una esmeralda rectangular que usó en el cuello. Este puede ser un look fácil de imitar.

Durante en reality de su vida que se transmite por Netflix ha dejado claro que lo más importante para una mamá es tener comodidad para poder jugar y atender a sus hijos, por lo que sigue esa regla cada que tiene actividades con ellos. Eso no quita que se pueda ver sensual y empoderada, pues ha confesado que lo más importante para ella es ser mamá.

Sabe como combinar la comodidad con la elegancia. Foto: Instagram: @georginagio

En diversas ocasiones Georgina ha dado cátedra de estilo por la practicidad de sus looks como mamá, y porque en las alfombras rojas deslumbra con diseños exclusivos de diseñadores, incluso tiene un maniquí con las medidas de su cuerpo para que puedan confeccionar sus prendas en lo que ella pasa tiempo con su familia.

La modelo disfruta días de playa junto a sus hijos. Foto: Instagram: @georginagio

