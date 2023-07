¿Cómo superar la tristeza? 7 consejos que te ayudarán a sentirte mejor

La tristeza es una emoción que si bien no es negativa, sí es desagradable, pues es la ausencia de felicidad. Desdicha, insatisfacción, desmotivación, amargura. Por siglos, la ciencia ha estudiado las emociones del ser humano, desde qué experiencias agradan, hasta cuáles son los episodios que pueden traumatizar a una persona por siempre.

En la vida, hay días muy felices y otros que no lo son tanto. La salud, el trabajo, las relaciones personales o las preocupaciones diarias ponen continuamente en la cuerda floja el estado de bienestar. Ante ello, psicólogos que conforman el portal argentino Salud y Mente, brindan algunas claves que pueden servir a cualquier persona para que las ponga en práctica y su estado de ánimo mejore. Cabe mencionar que antes de cualquier decisión y tras padecer síntomas de tristeza prolongados, se debe acudir a un especialista para determinar los tratamientos a seguir.

El trabajo, las relaciones personales o las preocupaciones diarias arriesgan el bienestar. AnteFoto: Pixabay

7 claves para aliviar la tristeza

Ojalá existiera una guía o una fórmula mágica para que abrazar la tristeza no fuera tan duro; sin embargo, no existe, por lo que se recomienda no reprimir las emociones que lleguen al cuerpo en lugar de ignorarlas, pues eso solo empeorará la situación. El licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, con máster en Recursos humanos y experto en comunicación empresarial y coaching, Juan Armando Corbin, revela algunas claves para gestionarla:

1. Llorar si es necesario: aunque socialmente no está bien visto llorar es relajante y puede ayudarte a liberar endorfinas, que son hormonas relacionadas con el placer. Según el especialista, llorar activa el sistema parasimpático, y ayuda a recuperarse del estrés y las experiencias traumáticas.

Llorar puede traer un efecto de tranquilidad. Foto: Pixabay

2. Aceptar la tristeza: el negar esta emoción puede provocar un efecto rebote que causará que éstas aumenten.

3. Encontrar un propósito: cuando no se encuentra el sentido de la vida es probable sentir tristeza y un vacío existencial. Por ello, es necesario trabajar el autoconocimiento y averiguar qué es lo que motiva, es decir, luchar por el desarrollo personal de uno mismo.

4. Luchar por objetivos: este punto va relacionado con el anterior; de acuerdo con el psicólogo, cuando estamos en contacto con nosotros mismos y nuestros deseos, la automotivación aumenta.

5. Realizar deporte: además de los beneficios en la salud y al aspecto físico, produce químicos de la felicidad como las endorfinas o la serotonina, las cuales se asocian a un estado de ánimo positivo y a un mayor bienestar emocional, pues reduce el estrés y mejora la autoestima.

Además de los beneficios de salud y en el aspecto físico, realizar deporte libera las hormonas de la felicidad. Foto: Pixabay

6. Salir a la calle: al tomar el sol -siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas como usar bloqueador y mantenerse hidratado-, la vitamina D que es estimulada por la luz solar favorece la activación de la enzima hidroxilasa 2 (TPH2) que convierte el triptófano en serotonina en el cerebro. Otros estudios sugieren que salir a la calle es clave para los pacientes con depresión, ya que mejora su recuperación.

7. Hobbies: el que sea que agrade, desde leer, nadar, bailar, cocinar, etcétera, hacen que liberemos dopamina y muchas otros neurotransmisores relacionados con el placer y la felicidad.

