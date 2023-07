¿Cuál es la edad en la que somos más infelices, según la ciencia?

La infelicidad no es otra cosa que la ausencia de felicidad. Hay muchas otras palabras que pueden describir este sentimiento: desdicha, insatisfacción, desmotivación, amargura, incluso algunas personas lo definen como "inicios de depresión", cuando éste se prolonga en sus vidas y a pesar de no estar diagnosticado por un especialista. Los psicólogos aseguran que no es un sentimiento negativo y que siempre que llegue a nosotros, debemos sentirlo y no reprimirlo; sin embargo, definitivamente sí es desagradable.

La ciencia ha estudiado las emociones del ser humano por siglos, desde qué experiencias agradan, hasta cuáles son los episodios que pueden traumatizar a una persona por siempre. En la vida, hay días muy felices y otros que no lo son tanto. La salud, el trabajo, las relaciones personales o las preocupaciones diarias ponen continuamente en la cuerda floja el estado de bienestar.

La infelicidad no es un sentimiento negativo, pero sí desagradable. Foto: Pixabay

¿Cuál es la edad más infeliz, según la ciencia?

Se pensaría que la adolescencia y la vejez son las dos etapas más difíciles de la vida, lo cierto es que científicos sitúan la edad más infeliz en otro momento que seguramente resulta desconcertante. Así como se han publicado resultados de estudios que estiman la edad más feliz, de acuerdo con una investigación del economista británico David. G. Blanchflower, quien examinó los datos de medio millón de personas en 132 países en 2020, la edad más infeliz es a los 47 años.

La mediana edad es la más infeliz, según el economista. Foto: Pixabay

¿Por qué los 47 años es la edad más infeliz?

Dicho estudió se llevó a cabo para el Dartmouth College, una universidad privada ubicada en Hanover, Nuevo Hampshire, Estados Unidos. Para el académico la felicidad tiene forma de "U" y la parte más inferior son los 47 años. Aunque no lo parezca, esta conclusión es positiva, pues luego de pasar por la edad más insatisfactoria, solo queda subir y que la felicidad aumente.

Según la teoría del británico, los niños pequeños están en lo más alto de la "U", línea que desciende gradualmente hasta tocar suelo en los 47 años; a partir de ahí la línea comienza a subir de forma que los mayores se sienten más felices que las personas de mediana edad.

México ocupa la posición 36 en el ranking de los países más felices del mundo. Foto: Pixabay

¿En qué lugar está México entre los países más felices del mundo?

De acuerdo con el informe anual World Happiness Report, quien ofrece la lista de países más felices del mundo tras hacer evaluaciones a más de 150 naciones, México ocupa el lugar número 36. Posición contradictoria la encuesta realizada por BRAIN en colaboración con Gallup International Association, que informó a inicios de 2023 que nuestro país era el 2 más feliz del mundo y la sexta nación más optimista.

Según el reporte, se tomaron en cuenta 6 factores clave como los ingresos, la ausencia de corrupción, el apoyo social, la salud, libertad y la generosidad. Las evaluaciones de las personas sobre sus vidas también formaron una parte esencial para obtener resultados.

